CSU/FDP-Regierung ist klarer Favorit im bayerischen Mittelstand

München (ots) - Der bayerische Mittelstand wünscht sich alsErgebnis der Landtagswahlen eine Koalition aus CSU und FDP. Das zeigteine Stichprobenerhebung des Bundesverbandes mittelständischeWirtschaft (BVMW).Der Stimmungswandel fällt sehr deutlich aus: Knapp ein Drittelder bayerischen Mittelständler spricht sich für eine schwarz-gelbeLandesregierung aus. Nur 15 Prozent befürworten einen Fortbestand derabsoluten Mehrheit der CSU. Eine Jamaika-Koalition (CSU/FDP/Grüne)wünschen sich immerhin 11 Prozent der Befragten.Die FDP also klar im Aufwind. Das spiegelt sich auch in der Fragewider, welche Partei für die mittelstandsfreundlichste Politik imFreistaat steht: 40 Prozent sehen hier klar die FDP in Führung, jederDritte (32 Prozent) erwartet dies von der CSU. Einzig Bündnis90/DieGrünen erreichen hier ebenfalls einen zweistelligen Wert (13Prozent), alle anderen Parteien liegen zwischen acht und unter fünfProzent Zustimmung."Auch wenn diese Befragung nur einen Trend darstellt, so bestätigtsie doch die generelle Prognose, der zufolge eine erneuteAlleinregierung der CSU in Bayern sehr unwahrscheinlich ist", sagtAchim von Michel, Landesbeauftragter für Politik im BVMW Bayern.Generell fordert der Mittelstand einen stärkeren Fokus auf seinespezifischen Probleme. Nur 12 Prozent sind der Meinung, dassmittelstandsrelevante Themen von der Politik angegangen werden,hingegen meinen 82 Prozent, dass ihre Anliegen besser vertretenwerden könnten.Das Thema Migration spaltet auch in dieser Stichprobe dieMeinungen - 45 Prozent der Befragten sind für eine strengereEinwanderungspolitik, 43 Prozent dagegen. Ganz dem deutschlandweitenTrend folgend, spielt das Thema "Flüchtlinge" bei den als besonderswichtig eingeschätzten Themen für die kommende Regierungszeit nureine untergeordnete Rolle (18 Prozent). Es dominieren hingegen klardie Themen Bürokratieabbau (72 Prozent Nennungen), Digitalisierung(71 Prozent) sowie Bildung und Fachkräftesicherung (je 62 Prozent).Auch zum Thema Internationalisierung hat der bayerische Mittelstandeine deutliche Meinung: Überwältigende 80 Prozent befürworten einemstärkeren Ausbau der Handelsbeziehungen im Ausland voll oderteilweise. Eine Politik der Isolierung ist damit eindeutig nicht imSinne der Mittelständler in Bayern.