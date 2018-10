Bonn (ots) - CSU-Parteichef Horst Seehofer hat baldige eigeneKonsequenzen aus dem schwachen Ergebnis seiner Partei bei derLandtagswahl ausgeschlossen. Zunächst gehe es darum in Bayern einetragfähige Regierung zu bilden und die große Koalition in Berlin zumErfolg zu führen. "Wer sich dann mit mir beschäftigen will, der hatnoch genug Zeit. Wir führen jetzt keine Personaldiskussionen",verdeutlichte der Bundesinnenminister im Fernsehsender phoenix(Sonntag, 14. Oktober). Das Abschneiden bei der Wahl müsse jetzt vonallen in der CSU gemeinsam getragen werden. Die Wähler hätten der CSUzwar einen Denkzettel verpasst, die Bevölkerung wolle aber nicht,"dass jenseits der CSU eine Regierung gebildet werden kann".Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner hat nachdem sehr schlechten Abschneiden seiner Partei bei der BayerischenLandtagswahl die Ursachen in der Politik und dem Politikstil derGroßen Koalition auf Bundesebene verortet und vor einemAuseinanderbrechen gewarnt. "Wir müssen das gesamte Team bewerten unddas ist im Augenblick in Berlin nicht gut. Das muss sich ändern,sonst wird die große Koalition nicht mehr lange Bestand haben",äußerte sich Stegner. Die Berliner Regierung sei bei der heutigenWahl abgestraft worden. "Die Bürger haben eine schallende Ohrfeigegegeben - auch der SPD." Der Geduldsfaden mit der großen Koalitionwerde immer geringer. "Da ist nicht mehr viel da", so Stegner, derseine Partei aufforderte, sich dezidierter zu vielen Themen zuäußern. "Wir müssen klar machen, wofür die SPD steht und wiederdeutlich über 20 Prozent kommen, damit die Wahlkämpfer vor Ort eineChance haben."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell