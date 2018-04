CSS steigert 2017 Gewinn deutlich

Luzern (awp/sda) - Die Krankenkasse CSS hat 2017 ihren Gewinn von 98,1 Millionen Franken auf 153,6 Millionen Franken gesteigert. Sowohl das Zusatz- als auch das Grundversicherungsgeschäft verliefen erfolgreich, einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis hatte aber auch der niedrige Betriebsaufwand.

In der Grundversicherung verblieb ein Überschuss von 4,8 Millionen Franken, der in die Reserven fliesse, wie die CSS Gruppe am Donnerstag mitteilte. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten