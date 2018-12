CSS Industries: Glauben Sie das?

Für die Aktie CSS Industries aus dem Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 11.12.2018 ein Kurs von 11,3 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CSS Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CSS Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: CSS Industries ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Home & Office Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,2 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 58 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,87 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: CSS Industries hat mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,72%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Home & Office Products"-Branche beträgt +4,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die CSS Industries-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die CSS Industries-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die CSS Industries-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CSS Industries vor. Unterm Strich erhält CSS Industries somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.