CSR-Ausschuss: PQE Group gründet interne Abteilung zur besseren Verwaltung von Wohltätigkeits- und Freiwilligenprojekten

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -Seit mehr als 4 Jahren setzt sich die PQE Group (https://www.pqegroup.com/) dafür ein, ihre Kultur der sozialen Verantwortung auf der ganzen Welt zu verbreiten und setzt erstaunliche Projekte um, an denen die Mitarbeiter direkt beteiligt sind.Aus diesem Grund hat die Unternehmensleitung beschlossen, einen internen CSR (Corporate Social Responsibility)-Ausschuss zu gründen, der Leitlinien für alle karitativen und ehrenamtlichen Tätigkeiten bereitstellen und die Einhaltung der internen Richtlinien, Verpflichtungen und anwendbare CSR-Bestimmungen überwachen soll.Dieser wird sich aus dem CSR-Vorstand und einem operativen Team zusammensetzen: Mitarbeiter der verschiedenen Büros der PQE Group, die in Zusammenarbeit mit lokalen Verbänden Projekte zur Erreichung der ESG-Ziele durchführen, die das Unternehmen festgelegt hat: Sauberes Wasser und Abwassersystem, Gleichstellung der Geschlechter, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Einsatz für mehr Gerechtigkeit.Am Ende jedes Haushaltsjahres ist der CSR-Ausschuss für die Ausarbeitung eines jährlichen Aktionsplans für alle Aktivitäten des folgenden Jahres zuständig, und diese Kostenvorschläge werden in den Budgetprozess miteinbezogen. Der CSR-Vorstand wird den jährlichen Aktionsplan zusammen mit dem Budgets genehmigen.Dieses Vorgehen hat zweierlei Funktionen: sich direkt oder indirekt an Programmen zu beteiligen, die den Gemeinschaften in und um die Abteilungen/Büros/Regional-/Arbeitszentren und Standorte des Unternehmens zugute kommen, um die Lebensqualität und das wirtschaftliche Wohl der lokalen Gemeinde zu verbessern. Der zweite Zweck besteht darin, durch die CSR-Initiativen für ein gemeinschaftliches Wohlwollen gegenüber den Mitarbeitern zu sorgen und dazu beizutragen, ein positives und sozial verantwortliches Image der PQE Group als Unternehmen zu stärken.Der CSR-Ausschuss wird durch eine interne CSR-Politik geregelt, die die Philosophie des Unternehmens zur Durchführung von gesellschaftlich nützlichen Aktivitäten, Projekten und Programmen für Fürsorge und Nachhaltigkeit sowie die Entwicklung der Gemeinschaft im Allgemeinen, vorzugsweise in den passenden Tätigkeitsbereichen, umfasst.„Heutzutage haben Unternehmen den richtigen Einfluss und die richtigen Werkzeuge, um die Gesellschaft einzubeziehen und Schlüsselwerte für eine bessere Version von uns selbst zu fördern", erklärt Thomas Carganico (https://www.linkedin.com/in/thomas-carganico/) vom CSR-Vorstand. „Mit gutem Beispiel vorangehen, Qualität und Exzellenz demonstrieren – das sind seit 1998 die Merkmale der PQE Group, und heute wollen wir unsere Bemühungen noch weiter vorantreiben, um den Wandel zu verkörpern, den wir uns alle in der Welt wünschen."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1332110/PQE_Group_Logo.jpgPressekontakt:+39 349 1512075,E-Mail: pressoffice@pqegroup.comOriginal-Content von: PQE Group, übermittelt durch news aktuell