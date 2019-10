CSO-Büro des US-Außenministeriums und das SDRPY schließen zweiten Stabilisierungs-Workshop ab

Der Workshop schulte über 80 Fachleute aus saudischen Ministerienund RegierungsbehördenRiad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Ein auf dieSchlüssel-Herausforderungen für die Stabilisierungsoperationenkonzentrierter Workshop ist zu Ende gegangen. Organisiert wurde ervom Saudischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen(SDRPY) - in Kooperation mit dem Büro für Konflikt- undStabilisierungsoperationen (Conflict and Stabilization Operations,CSO) des US-Außenministeriums. Auch waren die US-Botschaft in Riad,die US-Botschaft in Sanaa, USAID und das Verteidigungsministeriumbeteiligt. Aufbauend auf den Aktivitäten eines Workshops im Aprilsprachen die Teilnehmer über künftige Stabilisierungsprogramme undüber Möglichkeiten, wie man die internationale Koordination vonAktivitäten zur Minenräumung im Jemen verbessern kann.An dem Workshop nahmen Personen aus saudischen Ministerien teil,darunter aus den Ministerien Verteidigung, AuswärtigeAngelegenheiten, Arbeit und Sozialentwicklung, Finanzen, Medien, undWirtschaft und Planung, sowie Personen des "Saudi Fund forDevelopment" und des "King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre"(KSRelief). Der saudische Botschafter im Jemen und General-Supervisor des Saudischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramms fürden Jemen, Mohammed Al Jabir, und der US-Botschafter im Jemen,Christopher Henzel, hielten jeweils Eröffnungsreden. Botschafter AlJabir, Botschafter Henzel und der US-Botschafter in Saudi-Arabien,John P. Abizaid, äußersten sich auch am Ende der Veranstaltung.Die Botschafter Abizaid und Henzel merkten an, dass die US-Politikweiter darauf konzentriert sei, mit Amerikas internationalen Partnernzusammenzuarbeiten, um dem Jemen zu Frieden, Wohlstand und Sicherheitzu verhelfen. Sie betonten die Unterstützung seitens der USA fürdiplomatische Initiativen, die Kämpfe zu beenden, die Umsetzunghumanitärer Hilfen zu ermöglichen und in Koordination mit demUNO-Sonderbeauftragten und von der UNO vermitteltenFriedensgesprächen eine umfassende politische Vereinbarung im Jemenzu erzielen."Vier Jahre dauert der Konflikt im Jemen jetzt schon an. Wirmüssen zusammenarbeiten, um eine politische Lösung zu finden; müssenden jemenitischen Bürgern und Institutionen helfen, Frieden zuerreichen und zu erhalten", so Botschafter Abizaid. "Es besteht keinZweifel, dass ein stabiler Jemen im Interesse aller jemenitischenBürger und auch im Interesse der Vereinigten Staaten undSaudi-Arabiens ist.""Nachhaltige Entwicklung ist der Schlüssel zu Stabilisierung imJemen, und wir haben hier sehr produktiv Ansichten und Kenntnisseausgetauscht", so Botschafter Al Jabir über den Workshop. "DiePartnerschaft zwischen den USA und Saudi-Arabien ist für dieinternationale Stabilität und Sicherheit essenziell wichtig."Ziel des Saudischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramms fürden Jemen (SDRPY) ist es, durch Umsetzung nachhaltigerEntwicklungsprojekte und Initiativen in allen jemenitischen Provinzendie nötigen Voraussetzungen für Stabilität, Frieden, Wohlstand undSicherheit im Jemen zu schaffen. Ziel des Büros für Konflikt- undStabilisierungsoperationen (CSO) ist es, Konflikte, dieUS-amerikanische nationale Interessen untergraben, zu antizipieren,zu verhindern und auf diese zu reagieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016869/SDRPY_Workshop.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1016870/SDRPY_Workshop_2.jpgPressekontakt:media@sdrpy.gov.saOriginal-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell