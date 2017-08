CSM Bakery Solutions schließt erfolgreich Verkauf der Geschäftssparte BakeMark an Pamplona Capital Management ab

New York und Atlanta und London (ots/PRNewswire) - CSM BakerySolutions, ein internationaler Marktführer der Backwarenbranche fürZutaten, Produkte und Dienstleistungen, gab heute den Abschluss desVerkaufs seines Geschäftsbereichs BakeMark an Pamplona CapitalManagement bekannt.Die Veräußerung von BakeMark, die Mitte Juli angekündigt wurde,sei ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung von CSM gewesen, denFokus auf das Kerngeschäft in Europa und Nordamerika zu legen, wieMarianne Kirkegaard, President und CEO von CSM mitteilte."Durch den Abschluss des Verkaufs von BakeMark können wir unserKerngeschäft in Europa und Nordamerika intensivieren, indem wir unsverstärkt auf unser Portfolio mit Backprodukten und -zutatenkonzentrieren", sagte sie. "Unter dem Dach von Pamplona kann BakeMarkseine Position als Marktführer dieser Branche für Lieferung undVertrieb in Nordamerika weiter ausbauen."Die endgültigen Konditionen der Transaktion, die durch HarrisWilliams & Co., eine Beratungsgesellschaft für Fusionen undÜbernahmen, unterstützt wurde, wurden nicht veröffentlicht. Sullivan& Cromwell LLP standen CSM bei der Transaktion als rechtliche Beraterzur Seite.Das Investment für BakeMark wurde aus Pamplonas fünftem privatenBeteiligungsfond namens Pamplona Capital Partners V, L.P. getätigt.Es handelt sich um ein Investmentinstrument im Höhe von 3,2Milliarden USD, das im Jahr 2017 aufgestockt wurde. Barclays dientenals Pamplonas finanzielle Berater. Die rechtliche Beratung fürPamplona übernahmen Goodwin Procter LLP. Die verbindlicheFremdfinanzierung für die Transaktion wurde durch das Senior DirectLending Program zur Verfügung gestellt, einem Joint Venture zwischenAres Capital Corporation und Varagon Capital Partners sowieNorthwestern Mutual Capital.Über CSM Bakery SolutionsCSM Bakery Solutions ist ein Weltmarktführer bei Backzutaten,-produkten und -dienstleistungen für den Einzelhandel und denGastronomiemarkt sowie für handwerkliche und industrielle Bäckereien.CSM dient mehr als 45.000 Kunden in über 100 Ländern und verfügt überein umfassendes Portfolio an bekannten Marken, die Spezialzutaten(Trockenmischungen, Zuckerguss, Glasuren, Mischungen, Garnierungen,Ausbackteig, gefrorenen Teig und weitere) sowie Fertigprodukte(Kuchen, Donuts, Muffins, Brownies, Cookies, Spezialbrot, feineBackwaren und weitere) anbieten. Die CSM-Palette aus Traditionsmarkenumfasst einige der renommiertesten Namen der Branche: Brill, Henry &Henry, MeisterMarken, Multifoods und Waldkorn, um nur einige wenigezu nennen. Bitte besuchen Sie www.csmbakerysolutions.com, um mehr zuerfahren.Über Pamplona Capital ManagementPamplona Capital Management ist eine in New York, Boston undLondon ansässige spezialisierte Anlageverwaltungsgesellschaft, die imJahr 2005 gegründet wurde und eine alternative Investmentplattformfür außerbörsliches Eigenkapital, Dach-Hedgefonds und Single ManagerHedgefonds-Investitionen bietet. Pamplona verwaltet Kapitalanlagen inHöhe von 12 Milliarden USD in Form einer Reihe von Fonds fürverschiedene Kunden, darunter öffentliche Pensionsfonds,internationale Vermögensverwalter, multinationale Unternehmen,Familienvermögen und Dach-Hedgefonds. Pamplona legt sowohl imöffentlichen als auch im privaten Marktumfeld langfristiges Kapitalüber die gesamte Kapitalstruktur seiner Portfoliogesellschaften an.Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.pamplonafunds.com.Über BakeMarkBakeMark mit Unternehmenssitz in Pico Rivera, Kalifornien, ist einanerkannter Branchenführer im Dienst der Backwarenindustrie alsHersteller und Vertreiber von Backzutaten und -zubehör. BakeMarkbedient Kunden in Nordamerika und internationale Kunden über alleBranchenkanäle hinweg mit seiner umfassenden Angebotspalette, unteranderem mit Backmischungen, Füllungen, Zuckerguss, Glasuren,Rohmaterialien, Tiefkühlprodukten und Bäckereizutaten. BakeMark istexklusiver Vertreiber von einigen der branchenweit führenden Marken,zu denen Westco, BakeSense, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant undSprinkelina zählen. Das Unternehmen betreibt drei Fertigungsstättenund 25 Vertriebszentren in ganz Nordamerika. Bitte besuchen Siewww.yourbakemark.com, um mehr zu erfahren.Pressekontakt:CSM Bakery SolutionsDennis MurphyVice President und Chief Communications OfficerBüro: 404-478-5529mobil: 770-377-6329E-Mail: dennis.murphy@csmbakerysolutions.comBakeMarkDavid LopezDirector of Marketing562-222-6380David.lopez@bakemark.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/536114/CSM_Bakery_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: CSM Bakery Solutions, übermittelt durch news aktuell