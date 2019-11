CSMM-Architekten gewinnen sieben Mal den German Design Award 2020 / Einmalige Arbeitswelten: Rat für Formgebung zeichnet sieben New-Work-Projekte von Architektur- und Beratungsbüro CSMM aus

München (ots) - Nach der Hotellerie- und der Retail-Branche ist derDesignbegriff endgültig auch im Büro angekommen. Dass das Münchner Beratungs-und Architekturunternehmen CSMM zu den führenden Entwicklern von individuellenund funktionalen Gestaltungskonzepten für Büros gehört, zeigt der Siebenfachsiegbeim German Design Award 2020. Der Rat für Formgebung zeichnet die Architektengleich sieben Mal mit dem Titel "Winner" in den Kategorien "ExcellentArchitecture" und "Excellent Communications Design" aus. Der Preis zählt zu denanerkanntesten internationalen Gestaltungswettbewerben. "Design im Büro ist mehrals ein ästhetisches Produkt. Es geht darum, Arbeitsanforderungen undBedürfnisse von Mitarbeitern in Struktur, Material und Raum so abzubilden, dassdie Menschen am Arbeitsplatz jeden Tag motiviert und kreativ Außergewöhnlichesleisten können. Dass wir bei CSMM in diesem Jahr mit sieben verschiedenenArbeitswelten in mehreren deutschen Metropolen zum Gewinner gekürt werden,bestätigt unseren Anspruch und macht uns stolz", sagt CSMM-Firmengründer undgeschäftsführender Gesellschafter Timo Brehme.Wie sieht ein zukunftsgerichtetes Büro für Anwälte aus? Wie fürWirtschaftsberater? Wie für IT-Profis? Und wie für ein Unternehmen, das smarteHausgeräte herstellt? Antworten auf diese Fragen liefert die CSMM GmbH mitsieben Architekturkonzepten für die unterschiedlichsten Branchen. Ebensovielfältig sind die Kategorien, in denen die Architekten "Winner" geworden sind.So werden sie am 7. Februar 2020 die Auszeichnungen "Excellent Architecture:Innenarchitektur" für die Büroflächen der internationalen Sozietät DLA Piper,der mitarbeitergeführten Wirtschaftsberatung "Frontier Economics" und derexperimentellen Denkfabrik BSH CO ebenso entgegennehmen wie für die derinternationalen IT-Firma Reply, deren "Corporate Architecture" die Juryüberzeugte. Das innovative Gesamtkonzept für die weltweit tätigeWirtschaftskanzlei Linklaters erhält sogar zwei Awards: zum einen für "InteriorArchitecture" und zudem für die "Corporate Identity" im Segment "ExcellentCommunications Design".Der German Design Award als BenchmarkDer German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rats fürFormgebung. Sein Ziel: einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zupräsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher hochkarätige Einreichungenaus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Artwegweisend in der internationalen Designlandschaft sind. Der 2012 initiierteGerman Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit undgenießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Die Fachjury setzt sichaus Experten aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft sowie derGestaltungsindustrie zusammen. Erstmalig vergibt der Rat für Formgebung auchPreise im Segment "Excellent Architecture".Der Wettbewerb stellt höchste Ansprüche an die Ermittlung seiner Preisträger: Ineinem einzigartigen Nominierungsverfahren werden Unternehmen zur Teilnahmeeingeladen, deren Produkte und Kommunikationsdesignleistungen nachweislich durchihre gestalterische Qualität überzeugen. Die Vergabe des German Design Awards2020 findet am 7. Februar 2020 in Frankfurt statt. "Nachdem wir bereits drei Malmit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet wurden, zeigen die neuen Gewinne,dass wir zu den Besten unseres Faches zählen", freut sich Brehme, Gründer undgeschäftsführender Gesellschafter von CSMM.Nach folgt ein Einblick in die Arbeitswelten, mit denen CSMM sieben Mal denGERMAN DESIGN AWARD 2020 gewinnt:Frankfurt und Hamburg: Zweifache Auszeichnung für die Zukunft der KanzleiGleich zwei Preise konnte CSMM - architecture matters gemeinsam mit derrenommierten Wirtschaftskanzlei Linklaters LLP beim German Design Award 2020gewinnen. Sowohl der neu eröffnete Standort in Hamburg im "Alten Wall" als auchdie erweiterten Büroflächen in Frankfurt konnten die Jury des Rats fürFormgebung überzeugen. "Die Suche nach neuen Wegen, um die tägliche Arbeitinnovativer und effizienter zu gestalten", ist fester Bestandteil derKanzleikultur der international agierenden Sozietät Linklaters LLP undinspirierte die Architekten von CSMM bei der Neugestaltung des architektonischenKonzeptes für mehrere Standorte deutschlandweit. Die gestalterische Umsetzungder Corporate Identity würdigt der Rat für Formgebung mit "Winner" in derKategorie "Excellent Communications Design: Corporate Identity". DieBürokonzeption am Standort Frankfurt wurde noch einmal gesondert von denAuslobern als "Winner" in der Kategorie "Excellent Architecture:Innenarchitektur" prämiert.Die Jury begründet ihre Entscheidung: "Unter dem Arbeitstitel "Future Lawyer"entstand unter konsequenter Berücksichtigung des Corporate Designs und unterVerwendung hochwertiger Materialien ein fließendes Raumkonzept mit offenenArbeitsbereichen, Think-Tanks für Rückzugsmöglichkeiten und einer Lounge. Eingestalterisch anspruchsvolles Interieur, das die innovative Philosophie derMarke elegant repräsentiert und eine angenehme, zeitgemäße Arbeitsatmosphäreverspricht."Köln: New Work für mitarbeitergeführtes Unternehmen"Enjoying to work" lautet das Motto der von CSMM für das Kölner Büro derLondoner Wirtschaftsberatung "frontier ecomics" kreierten Arbeitswelt. Um dieexzellenten Ökonomen mit Engagement, kreativen Ideen und Charakter an Bord zuholen, schuf CSMM - architecture matters ein Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen.Bürokonzeption wie Design bieten ein Gleichgewicht zwischen Konzentration undKommunikation. Sie spiegeln zudem den Kontrast zwischen Natur und Industriehafenwider. Das Ergebnis würdigt die Jury entsprechend als "Winner" in der Kategorie"Excellent Architecture: Innenarchitektur": "Die mobilen Schreinermöbel erlaubenein hohes Maß an Flexibilität und tragen mit ihrer markanten DIY-Optik zurIdentität des Büros bei. Hinzu kommt ein schlüssiges Farb- und Materialkonzept,das nicht nur den Bezug zur Natur herstellt, sondern auch die Sicht auf denHafen miteinschließt." Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit beauftragte dieWirtschaftsberatung die Architekten von CSMM mit einem Folgeprojekt in Brüssel.München: 3 in 1 - BSH CO "Create, Build, Test" unter einem DachThink-Tank, Maker-Space zur Entwicklung von Prototypen und ein Testlabor: Auf600 Quadratmetern haben die Architekten von CSMM für die BSH-Hausgeräte-GruppeBSH CO eine innovative Flächenkombination für Co-Working, Workshop und UserExperience in München geschaffen. Architektonisch fördern die interdisziplinärvernetzten Räume für die rund 70 Mitarbeiter vor Ort agile und moderneArbeitsmethoden für Digitalisierung, Forschung, Entwicklung. Die experimentelleDenkfabrik zeichnet die Jury als "Winner" in der Kategorie "ExcellentArchitecture: Innenarchitektur" aus. "Das Konzept vereint Think-Tank,Maker-Space und ein Testlabor auf einer Fläche, die durch bewegliche Trennwändeund mobile Büromöbel dynamisch und flexibel genutzt werden kann. Dabei erzeugtdas bewusst informelle Design eine entspannte Atmosphäre, in der sich kreativeDenkprozesse und kooperatives Arbeiten frei entfalten können", heißt es in derBegründung der Juroren. Erst vor wenigen Wochen erhielt das innovativeGesamtkonzept BSH CO die Auszeichnung "Best of Best" der "Iconic Awards:Innovative Architecture".Hamburg 'Alter Wall': Denkmalschutz trifft moderne EleganzAls "Winner" für "Excellent Architecture: Innenarchitektur" gehen dieArchitekten und Berater von CSMM sowie die internationale Sozietät DLA Piper ausden German Design Awards 2020 hervor. Die innovative Law Firm wünschte sich fürihr 4.500 Quadratmeter großes Büro in Hamburg ein Konzept, das agiles Arbeitenunterstützt und die Grenzen zwischen Open-Plan und Single-Office aufhebt. Daswilhelminische Gebäude "Alter Wall" besticht durch architektonische Strenge undsymmetrische Grundrisskompositionen. Gemeinsam mit DLA Piper verwandelten dieDesigner von CSMM diese Architektursprache in ein zeitgemäßes, einladendesAmbiente und gestalteten die Räume licht und transparent. Laut Jury lässt derhohe Anteil von Glas den Eindruck von Transparenz und Offenheit entstehen, wobeidie Bürolandschaft harmonisch in die denkmalgeschützte Architektur integriertwerden konnte. Bereits das Büro im prestigeträchtigen Palais an der Oper inMünchen wurde in gemeinsamer Zusammenarbeit erfolgreich umgesetzt.München, London, Mailand: Hochflexibel für noch mehr KreativitätDas Münchner Bürogebäude 'Nove by Citterio' sieht nicht nur von außen gut aus,sondern auch von innen. Für das Münchner Office der global tätigen Reply-Gruppe,einem IT-Dienstleister mit Schwerpunkt digitale Transformation undInnovationsprozesse, haben die Architekten von CSMM eine kreative neueArbeitswelt geschaffen. Mit diesen Büroflächen gestalteten sie ein Flagship, dasfür alle internationalen Standorte als Design Guide fungiert. Dafür erhalten sieden German Design Award 2020 in der Kategorie "Excellent Architecture: CorporateArchitecture". Für das Unternehmen Reply hat CSMM ein umfassendes Raum- undEinrichtungskonzept als architektonische Antwort auf die Anforderungen imCloud-basierten Geschäft entworfen. "Das Raum- und Möblierungskonzept überzeugtmit einer erfrischend spielerisch arrangierten Farb- und Materialauswahl, diedas Netzwerk an Räumen und Bereichen visuell strukturiert", erklärt die Jury.Zudem schaffe der Mix aus Arbeits- und Lounge-Möbeln eine völlig neue,hochflexible Arbeitswelt, die Co-Kreation und Innovation fördert.Über CSMM - architecture mattersCSMM versteht sich seit 16 Jahren als Beratungs- und Architekturunternehmen, dassich auf Büroimmobilien und Arbeitswelten im In- und Ausland spezialisiert hat.Mieter und Nutzer von Gewerbeimmobilien begleitet CSMM bei allen kreativen undrationalen Entscheidungen rund um das maßgeschneiderte Bürokonzept. Dazu zählenunter anderem die Beratung bei der Auswahl des Objektes, Organisationsanalysen,Arbeitsplatzstrategien, Um- und Einzug sowie die zukunftsfähige Neugestaltungdes Arbeitsumfelds. Darüber hinaus begleiten die Experten auf WunschChange-Management-Prozesse. Für Entwickler, Vermieter und Eigentümer entwirftund steuert CSMM als Berater und Planer sämtliche baulichen und kommunikativenProzesse für den Um-, Aus- oder Neubau von Gewerbeimmobilien. Dazu zählenStandortbewertung, architektonische Gesamtplanung und kreativeVermarktungsstrategien.Die Entstehung der Marke CSMM - architecture matters im Jahr 2018 ist einekonsequente Weiterentwicklung der zuvor getrennt arbeitenden Unternehmenconceptsued GmbH (gegründet 2003) und Modal M GmbH (gegründet 2008). Ziel istes, die Kompetenzen beider Häuser ganzheitlich anzubieten. Das 60-köpfigeinterdisziplinär und international zusammengesetzte Team von CSMM istspezialisiert auf Büros, Hotels und Gastronomie jeder Größenordnung. DieGeschäftsführung obliegt Sven Bietau, Timo Brehme, Reiner Nowak und MalteTschörtner. Neben dem Münchner Stammsitz agiert das Unternehmen auch mitDependancen in Berlin, Frankfurt a.M. und Düsseldorf.CSMM ist Mitglied des Expertenpools der "Deutschen Gesellschaft für NachhaltigesBauen - DGNB" sowie des Zentralen Immobilienausschusses - ZIA "New Ways ofWorking". Zudem im Forschungsbereich aktiv kooperiert das Unternehmen mit derFakultät Architektur an der Ostbayerischen Technischen Hochschule und demInstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung. Darüber hinaus fördert CSMM die"Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung - gif e.V." und engagiertsich in der "Werte-Stiftung". 