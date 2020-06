CSD Water Service: Unmöglich!

Der CSD Water Service-Kurs wird am 15.06.2020, 22:31 Uhr an der Heimatbörse Shanghai mit 16.63 festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Umwelt- und Facility Services".

Nach einem bewährten Schema haben wir CSD Water Service auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der CSD Water Service-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,99 mit dem aktuellen Kurs (16,63 ), ergibt sich eine Abweichung von +18,87 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (15,23 ) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+9,19 Prozent Abweichung). Die CSD Water Service-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt CSD Water Service mit einer Rendite von 25,74 Prozent mehr als 44 Prozent darüber. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,97 Prozent. Auch hier liegt CSD Water Service mit 47,71 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von CSD Water Service investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,46 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,89 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.