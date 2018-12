CSB /OH: Tut sie es schon wieder?

Am 21.12.2018 ging die Aktie CSB /OH an ihrem Heimatmarkt OTC US mit dem Kurs von 39,5 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses CSB /OH auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von CSB /OH im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um CSB /OH. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. CSB /OH weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,63 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Banking") von 2,7 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,06 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist CSB /OH mit einem Wert von 10,39 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Banking" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,94 , womit sich ein Abstand von 58 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.