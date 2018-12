CSB /OH: Tut sie es schon wieder?

In unserer neuen Analyse nehmen wir CSB /OH unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken". Die CSB /OH-Aktie notierte am 17.12.2018 mit 39,74 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist OTC US.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für CSB /OH entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die CSB /OH-Aktie ein Durchschnitt von 39,81 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,74 USD (-0,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (40,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,48 Prozent), somit erhält die CSB /OH-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. CSB /OH erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: CSB /OH erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 12,94 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,28 Prozent im Branchenvergleich für CSB /OH bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,13 Prozent im letzten Jahr. CSB /OH lag 11,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von CSB /OH im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um CSB /OH. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".