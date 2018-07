CSB /OH: Aktienanalyse vom 13.07.2018

Für die Aktie CSB /OH stehen per 12.07.2018 39,5 USD an der Heimatbörse OTC US zu Buche. CSB /OH zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CSB /OH einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CSB /OH jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der CSB /OH ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die CSB /OH-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,05, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,23, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: CSB /OH erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Banking"-Branche sind im Durchschnitt um 14,4 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +35,18 Prozent im Branchenvergleich für CSB /OH bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,81 Prozent im letzten Jahr. CSB /OH lag 36,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über CSB /OH wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält CSB /OH auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.