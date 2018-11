CRiL vereinbart Einrichtung eines kommerziellen Beirats mit Linde Healthcare

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Zusammenarbeit wird Verfeinerung der N-Tidal-Technologie von CRiLund optimierter Kommerzialisierung dienen.Cambridge Respiratory Innovations Limited (CRiL) gab heute dieUnterzeichnung eines Kooperationsvertrags mit der Linde AG bekannt,der die klinische und kommerzielle Validierung während derEntwicklung seines Personal-Monitors zur Überwachung derAtemfunktion, N-Tidal B, und mögliche Rechte zur Vermarktung fürbestimmte Indikationen umfasst. Im Rahmen dieser Vereinbarung freutsich CRiL, auch die Einrichtung eines kommerziellen Beirats(Commercial Advisory Board, CAB) bekannt geben zu können. Hauptzieldes CRiL-CABs ist es, die Expertise international anerkannterFachleute im Bereich der Gesundheit von Herz und Atemwegen zu nutzen,um den kommerziellen Fahrplan für die innovative N-Tidal-Technologievon CRiL zu verfeinern und zu optimieren. Linde Healthcare, eineglobale Geschäftseinheit der Linde Group, ist vertreten durch UrmiPrasad Richardson, Global Head of Healthcare und Centre ofExcellence.Jeremy Walsh, CEO von CRiL, kommentiert, "Die Bildung des CAB mithochrangiger Vertretung durch wichtige Partner wie Linde ist einwichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Wirfreuen uns, dass Urmi unser Unternehmen beraten wird. Sie verfügtüber einen reichen Erfahrungsschatz im internationalenGesundheitswesen und den Feldern Diagnose, Therapie undDienstleistungen, der für uns von großem Wert sein wird,insbesondere, da Linde Healthcare weltweit führend im Feld derHeimtherapien für COPD und andere chronische Atemwegserkrankungenist".CRiL kündigte des Weiteren an, dass Dr. Edward Philpott, GlobalStrategy Drug Development & Head, Respiratory Centre of Excellencebei IQVIA, einem weltweit führenden Anbieter von Informationen,innovativen Technologielösungen und Auftragsforschung imGesundheitswesen, der aus der Fusion von IMS und Quintiles entstand,zum CAB gehören wird. Den Vorsitz im Beirat führt Cliff Murphy,Managing Partner bei ConAlliance UK, das seit 2016 das Managementteamvon CRiL mit Beratungsleistungen zur strategischen Entwicklungunterstützt."Cliff hat umfangreiche Führungserfahrung in der strategischenEntwicklung von Medizinprodukteunternehmen mit Schwerpunkt aufKommerzialisierung", erklärt Jeremy Walsh. "Wir freuen uns, dass eruns auch weiterhin zu unserer innovativen N-Tidal-Technologieberaten wird".CRiL wird in naher Zukunft weitere Besetzungen des CABbekanntgegeben.Die N-Tidal-Geräte sind einzigartige Vorrichtungen zur Überwachungder Atemfunktion, die eine beispiellos präzise Messung derCO2-Wellenform bei Ruheatmung durchführen können, ein etablierter,aber nicht ausreichend genutzter respiratorischer Biomarker. CRiLentwickelt derzeit zwei marktreife Versionen derN-Tidal-Überwachungsgeräte (finanziert durch einenEntwicklungsvertrag von SBRI Healthcare) und eine unterstützendeDigital Health-Plattform (gefördert durch einen Zuschuss von InnovateUK). N-Tidal C ist eine dediziert für den Einsatz in pharmazeutischenArzneimittelstudien entwickelte Datenerfassungsvorrichtung, N-Tidal Bist ein akkurates prädiktives Überwachungsgerät für die Versorgungvon COPD- und Asthmapatienten im häuslichen Umfeld.Die N-Tidal-Überwachungsgeräte wurden in klinischen Studiengetestet, die derzeit an folgenden Standorten laufen: Cambridge -Addenbrookes (COPD), Cambridge - Royal Papworth(Motoneuron-Krankheit), Portsmouth (Asthma, Störungen desAtemprofils, Herzinsuffizienz, Lungenentzündung bei ansonstengesunden Patienten) und Nottingham (Bronchospasmus im Kindesalter,Mukoviszidose bei Heranwachsenden, Asthma). CRiL hat bereits mehr als30.000 respiratorische Datensätze mit N-Tidal (das von den Anwendernwegen seiner Benutzerfreundlichkeit regelmäßig sehr positiv bewertetwird) erheben können, die IQVIAs Predictive Analytics-Abteilung mitHilfe von maschinellen Lerntechniken analysieren wird, um dieprädiktiven Algorithmen für COPD in N-Tidal zu verfeinern.CRiL und IQVIA haben ebenfalls eine Absichtserklärungunterzeichnet, in der definiert wird, wie IQVIAs klinischeForschungsorganisationssparte das N-Tidal C-Datenerfassungsgerät vonCRiL bei pharmazeutischen Arzneimittelstudien und allen klinischenStudien, die für die behördliche Zulassung der N-Tidal-Geräteerforderlich sind, unterstützen kann.CRiL wird sein marktreifes N-Tidal C zur praxisbezogenen Erfassungrespiratorischer Daten im Rahmen der klinischen Forschung im Jahr2019, und seine Personal-Monitor-Systeme N-Tidal B für COPD undAsthma im Jahr 2021 auf den Markt bringen. Das Unternehmen hat dieFinanzierung seiner ersten Zulassungsstudie für N-Tidal B gesichert,die Mitte 2019 beginnen soll.Informationen zu CRiLCRiL ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das sich zur Nummer1 bei der Bereitstellung von kardio-respiratorischen Gesundheits- undErgebnisdaten für den Patienten, den Kliniker, denGesundheitsversorger und den Datenverwerter entwickeln will. MitHilfe seiner einzigartigen CO2-Sensortechnologie wird CRiL Patienten,medizinischem Fachpersonal, Gesundheitsdienstleistern undGesundheitsunternehmen Daten liefern, die die Selbstversorgung derPatienten verbessern, Medikamente verfeinern, bessere Ergebnisseerbringen, die klinische Effizienz steigern, Ressourcen imGesundheitswesen schonen, klinische Studien optimieren,Entwicklungszyklen verkürzen und die kardio-respiratorischePerformance auf einzigartige Weise abbilden.Weitere Informationen finden Sie auf der Website von CRiL unterhttp://criltd.co.uk/Informationen zu Linde HealthcareLinde Healthcare ist ein weltweit führender Anbieter, der sich aufein integriertes Beatmungspflegekonzept konzentriert und dieArzneimittelversorgung mit Gasen, dazugehörige Medizinprodukte,Dienstleistungen und klinische Versorgung zu patientenorientiertenLösungen vereint. Die Produkte und Leistungen des Unternehmensverbessern das Pflegekontinuum vom Krankenhaus bis zum häuslichenUmfeld für sowohl Patienten als auch die Partner imGesundheitssystem. Die globale Geschäftseinheit der Linde Group istin über 60 Ländern präsent und hat 2017 einen Umsatz von 3,361 Mrd.EUR erwirtschaftet.Weitere Informationen zu Linde Healthcare finden Sie unterhttp://www.linde-healthcare.comInformationen zu The Linde GroupDie Linde Group hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 17,113Mrd. EUR erzielt und ist damit eines der führenden Gase- undEngineeringunternehmen der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern istLinde in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Strategie der LindeGroup ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstumausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mitzukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei imMittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären,Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt -weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedemStandort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, dieKundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklungverbinden.Informationen zu The Linde Group finden Sie online unterhttp://www.linde.comConAlliance arbeitet exklusiv als kommerzieller Berater für CRiLPressekontakt:Cliff MurphyManaging PartnerConAllianceTel.: +44-(0)-7810-502-830E-Mail: c.murphy@ConAlliance.comWebsite: www.conalliance.comOriginal-Content von: Cambridge Respiratory Innovations Limited (CRiL), übermittelt durch news aktuell