CRYPTO.com listet Litecoin auf seiner MCO Kryptowährungsplattform

Hongkong (ots/PRNewswire) -LTC - erstes Coin Listing seit Einführung der MCO Wallet AppCRYPTO.com (http://crypto.com/), die zukunftsweisende Zahlungs-und Kryptowährungsplattform, zuvor bekannt als Monaco, gibt bekannt,dass Litecoin (LTC) zu seiner MCO Wallet App hinzugefügt wurde unddie vier ursprünglichen Kryptowährungen auf der Plattform ergänzt -Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Binance Coin (BNB) und MCO vonCRYPTO.com. Alle Kryptowährungen können innerhalb der App sichergekauft, gewechselt und versendet werden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/715181/CRYPTO_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/725492/CRYPTO_Litecoin_MCO.jpg )Das Listing von Litecoin ist die erste Erweiterung derMCO-Plattform seit der Einführung der MCO Wallet App. Den Nutzernstehen damit mehr Möglichkeiten beim Kauf und Handel vonKryptowährungen zur Verfügung. Auch ein weiterer Grundstein für dieEinführung der MCO Visa Card ist damit gelegt.Kris Marszalek, Mitgründer und CEO von CRYPTO.com, erklärtedazu: "Mit dem Listing von Litecoin in der MCO Wallet App erweiternwir die Funktionalität der App für unsere Nutzer und entwickeln diesezu einer intuitiv zu nutzenden Go-To Wechselplattform fürKryptowährungen. Wir freuen uns darauf, die verschiedenenKryptowährungen, die unseren Plattformnutzern zur Verfügung stehen,kontinuierlich und regelmäßig zu erweitern. Die Unterstützung vonLitecoin ist ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess, um mehrKryptowährungsnutzer und -investoren zu gewinnen."Charlie Lee, Gründer von Litecoin, fügte hinzu: "Die LitecoinFoundation und CRYPTO.com haben eine gemeinsame Vision - dieEntwicklung und Adoption von Kryptowährungen zu beschleunigen. Dasich Litecoin als Zahlungsmittel für eine wachsende Zahl von Händlerndurchsetzt, freue ich mich, dass Litecoin nun von der MCO Wallet Appund den MCO Visa Karten unterstützt wird. Wir sind entschlossen,zusammen mit CRYPTO.com Kryptowährungen weiter voranzubringen, indemwir mehr Nutzern dabei helfen, Litecoins in ihrem täglichen Umfeld zukaufen und auszugeben."Durch das Hinzufügen von Litecoin zur MCO-Plattform ermöglichtCRYPTO.com MCO-Nutzern, LTC zusammen mit anderen Kryptowährungen mitden MCO Visa Karten auszugeben, sobald diese in deren Regionenverfügbar sind. Mit der MCO Wallet App können Nutzer ihreKryptowährungen mit den besten Interbank-Wechselkursen in wenigenSchritten kaufen, wechseln, verkaufen sowie die Wechselkurseverfolgen.CRYPTO.com prüft und evaluiert Kryptowährungen sehr sorgfältig,bevor sie in der MCO Wallet App gelistet werden. Dieses Listingerweitert die Gesamtzahl der auf der MCO-Plattform verfügbarenKryptowährungen, auf fünf und unterstützt das Ziel von CRYPTO.com,die weltweite Adoption von Kryptowährungen zu beschleunigen.Über CRYPTO.comCRYPTO.com, die zukunftsweisende Zahlungs- undKryptowährungsplattform, zuvor bekannt als Monaco, treibt denweltweiten Wandel hin zu Kryptowährungen voran. Zu denFinanzdienstleistungen für Verbraucher unter der Marke MCO zählen dieMCO Visa Karte, die MCO Wallet App und der MCO Token. Damit werdenKryptowährungen bald in jedem Portemonnaie zu finden sein. CRYPTO.comhat seinen Hauptfirmensitz in Hong Kong. Für weiterführendeInformationen besuchen Sie bittehttp://www.crypto.com