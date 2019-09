CRU bringt neues robustes, militärischen Anforderungen entsprechendes Speichergerät auf den Markt

ioSafe Solo Hawk Rugged SSD bietet Datensicherung für extremeAnforderungen in Industrieanlagen und Umfelder mit rauen BedingungenVancouver, Washington (ots/PRNewswire) - CRU, ein bewährterAnbieter, der Datensicherung, Datentransport und katastrophensichereDatenspeichervorrichtungen für das Verteidigungsministerium derVereinigten Staaten und andere Regierungsbehörden undWirtschaftsunternehmen bereitstellt, gab heute die Einführung derioSafe Solo Hawk Rugged SSD bekannt. Das neue tragbare Speichergerät,das mit Kapazitäten von 500 GB und 1 TB erhältlich ist, wurde nachMilitärnorm MIL-SPEC-810G entwickelt und getestet und hält Wasser undChemikalien, Staub, extremen Temperaturen, Fallhöhen von 3,05 Meter(10-Fuß) und weiteren extremen Bedingungen stand.Solo Hawk übertrifft die Konkurrenz bei weitem. Das Gerätübersteht 72 Stunden (nicht nur 30 Minuten) in Wassertiefen von zu3,05 Metern (10 Fuß) und bis zu einer Stunde in Chemikalien(Flugkraftstoff, Dieselkraftstoff, Öle, Hydraulikkraftstoffe) miteiner Eintauchtiefe von bis zu 3,65 Metern (12 Fuß). Solo Hawkarbeitet in Höhen bis zu 9.145 Meter (30.000 Fuß), Temperaturenzwischen -20 und 50 Grad Celsius, kann bis zu 24 Stunden langUV-Strahlung und Sand bzw. Staub standhalten und ist mit USB 3.2 Gen2 und USB Type-C Technologie für verbesserte Geschwindigkeit undKonnektivität mit 10 Gbit/s ausgestattet. Die Solo Hawk Rugged SSDeignet sich perfekt für robuste Anwendungen in Produktions- undIndustrieumgebungen, Projektarbeit in abgelegenen Gegenden und andereEinsatzfelder wie z.B. Outdoor-Fotografie."Wir haben Solo Hawk entwickelt, um eine Lücke im Markt fürmilitärischen Anforderungen entsprechende, tragbare Speichergeräte zuschließen, die für den zivilen Markt verfügbar sind", erklärt RandalBarber, CEO von CRU. "Solo Hawk erweitert die Familie unsererkatastrophensicheren ioSafe-Speicherprodukte mit mobilerDatensicherung für unterwegs".Der Lieferumfang von Solo Hawk beinhaltet zwei Jahre ioSafe DataRecovery Service mit der Option, die Abdeckung auf fünf Jahre zuverlängern. Das Gerät ist bei führenden Online-Händlerneinschließlich Amazon (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2566888-1&h=2782126448&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566888-2%26h%3D3892458313%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.com%252Fdp%252FB07WNXV61K%253Fref%253Dmyi_title_dp%26a%3DAmazon&a=Amazon) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der ioSafeWebsite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2566888-1&h=1237049479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566888-2%26h%3D932609257%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fiosafe.com%252Fproducts-solo-hawk-overview%26a%3Dwebsite&a=Website).Informationen zu ioSafe und CRUDie ioSafe-Produktlinie ist Teil der CRU (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2566888-1&h=3568218074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2566888-2%26h%3D3135196533%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcru-inc.com%252F%253F__hstc%253D125741781.939b81d4e6c32c290b7a5f039272cebd.1561744408529.1565632254605.1565635644138.33%2526__hssc%253D125741781.1.1565635644138%2526__hsfp%253D3079266627%26a%3DCRU&a=CRU) Familie, die für ihre Rolle in den Bereichen Datensicherheitund Datentransport für Regierungen, militärische Organisationen undUnternehmen weltweit bekannt ist. Die patentiertenioSafe-Technologien für Feuerfestigkeit und Wasserdichtigkeit bietendie Gewissheit, dass die Daten unserer Kunden stets geschützt sind.Im Falle von Bränden, Überschwemmungen oder defekten Rohrleitungensind ioSafe-Kunden in kürzester Zeit wieder einsatzbereit - deutlichschneller als mit jeder anderen verfügbaren Lösung.www.iosafe.comwww.cru-inc.comVideo -https://mma.prnewswire.com/media/968250/ioSafe_Solo_Hawk_Promo.mp4Logo -https://mma.prnewswire.com/media/899423/CRU_tagline_Logo.jpgPressekontakt:Lisa Hildebrandtlisa@awordsmith.com503-454-6586Original-Content von: CRU Group, übermittelt durch news aktuell