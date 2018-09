- CRRC präsentiert drei neue Lokomotiven, einen Metrozug sowie einenHochgeschwindigkeitszug an der InnoTrans 2018- Strebt danach, die Kundenkosten mit der Einführung einer neuen,flexiblen Lösung für die Überwachung des "Gesundheitszustandes" vonZügen zu reduzieren- Lancierung eines neuen integrierten Lösungssystem (Straße, Luft,Bahn und See) für moderne StädteBerlin (ots/PRNewswire) - An der InnoTrans 2018, der weltweitführenden internationalen Handelsmesse für Transport und Technologiesowie industrieller Gradmesser für die zukünftige Stadtentwicklung,wurden gestern die neusten und fortschrittlichsten Produktangeboteund Transportlösungen von CRRC präsentiert. Unter dem Thema, dasbevorzugte Unternehmen zu sein, um "Mehrwert mit Hightech-Lösungeninnerhalb der integrierten Transportdienstleistungsindustrie zuschaffen", verzückte das Unternehmen die Zuschauer mit der Enthüllungmehrerer neuer Produkttechnologien und einer Reihe an innovativenLösungen. Es war auch das erste Mal, dass das Unternehmen zwei echteLokomotiven über 7.300 km an die weltweit führendeTransporttechnologiemesse fahren ließ.- Eine mit "Verbrennungsmotor + Batterie" betriebeneHybrid-AC-Rangierlokomotive- CETROVO, eine neue Generation eines "intelligenten"Kohlefaser-Metrozugs"In den letzten Jahren hat CRRC danach gestrebt, sich für seineweltweiten Kunden als ein 'Anbieter von integriertenBahn-Transit-Lösungen' sowie als 'Wertschöpfer' zu positionieren undsich so vom Produktanbieter zum Systemlösungsanbieter zu wandeln",sagte Sun Yongcai, Präsident von CRRC. "Unsere Ausstellung an derweltweit bekannten Handelsmesse InnoTrans, unsere innovativen neuenProdukte und unsere kosteneffizienten Lösungen widerspiegeln allediese beiden Konzepte." CRRC zählt gemäß SCI Verkehr als größterAnbieter von bahntechnischen Ausrüstungen, nach dem Umsatz 2017gemessen.Im Rahmen dieser Konzepte präsentierte das Unternehmen seineInnovationen in drei wichtigen Bereichen: Zeitgewinn, Kostenreduktionsowie Informationsintegration für die Zukunft.ZeitgewinnNeben den beiden neuen Lokomotiven und dem Metrozug, die imAußenbereich der Messe präsentiert wurden, lancierte das Unternehmenebenfalls eine Reihe neuer Lösungen für moderne Wachstumsstädte,einschliesslich eines äußerst vielseitigen Highspeed-Intercity- undGüterzuges, der eine Geschwindigkeit von 250 km/h erreicht. Der neueIntercity-Zug bietet mehr Flexibilität für die Neben-/Hochsaison,während der zeitsparende neue Güterzug die Lieferkettenkosten miteiner großvolumigen Transportlösung für frische Lebensmittel oderErste-Hilfe-Materialien für die Katastrophenhilfe senken kann.KostenreduktionIm Sinne einer Optimierung präsentierte das Unternehmen ebenfallsPHM, ein sensorisches "Gesundheitssystem" für Züge. Durch dasvorausschauende neue System können Betreiber präziseEchtzeit-Diagnosen und Vorhersagen in Bezug auf den Zustand derBahnflotten machen, wodurch die Entscheidungsfindung optimiert unddie Kosten reduziert werden können.Integration für die ZukunftDie neuste den Besuchern an der InnoTrans präsentierte Güterlösungvon CRRC geht von einer Welt aus, die mit einem Transportsystemvernetzt ist. Indem verschiedene Verkehrsmittel (Straße, Luft, Bahnund See) in einem integrierten System verbunden werden, zielt dasUnternehmen darauf ab, die Logistikindustrie zu verbessern, Kosten zureduzieren und die Effizienz zu erhöhen."CRRC strebt danach, ein respektiertes internationales Unternehmenmit Lösungen und Werten im Zentrum aufzubauen. Bisher haben wir mitPartnern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um dieBahntransportindustrie zu verbessern. Wir haben über 13 F&E-Zentrenauf der ganzen Welt eröffnet, darunter eines hier in Deutschland, demSino-German Rail Transit Technology Centre, das wir zusammen mit derUniversität Dresden aufgebaut haben", sagte Cao Gangcai, Sprecher vonCRRC. Er fügte dem hinzu: "Wir hoffen, an der InnoTrans 2018 unsereErrungenschaften präsentieren, aber auch die Möglichkeiten einerZusammenarbeit aufzeigen zu können, um einen Mehrwert für dieIndustrie und die Bahnpassagiere zu schaffen."Die InnoTrans 2018 findet vom 18. bis 21. September statt.Besuchen Sie uns in der Halle 2.2 am Stand 310!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/747355/CRRC_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/747356/CRRC_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/747357/CRRC_3.jpgPressekontakt:Bi Yupeng+86-10-5186-2060biyupeng@crrcgc.ccZhang Yong+86-10-5186-2132zhangyong@crrcgc.ccOriginal-Content von: CRRC, übermittelt durch news aktuell