CROSSMARK beginnt mit dem ersten Rollout von TAAT™ an Groß- und Einzelhandel

Quelle: IRW Press

Nachdem am 2. Februar 2021 die Zusammenarbeit mit der in Texas ansässigen CPG (Verbrauchsgüter)-Vertriebsagentur CROSSMARK bekannt gegeben wurde, begann CROSSMARK letzte Woche mit den ersten Initiativen, um TAAT™ an neue Verkaufsorte in Ohio zu bringen, mit dem Ziel, die bestehende Präsenz des Produkts in diesem Bundesstaat zu ergänzen. Bislang haben mehr als drei Viertel der von CROSSMARK angesprochenen Einzelhandelskunden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung