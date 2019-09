CROMSOURCE vertieft sein hybrides Dienstleistungsmodell

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE, ein internationalesAuftragsforschungsinstitut (contract research organization, CRO) hatdie Konsolidierung seines hybriden Dienstleistungsmodellsbekanntgegeben. Aufgrund von Kundennachfragen hat CROMSOURCE seinhybrides Dienstleistungsangebot weiter ausgefeilt, so dass dasUnternehmen seinen Kunden aus den Bereichen Pharmazie, Medizintechnikund Biotechnologie nun eine effiziente Alternative zu herkömmlichvollständig ausgelagerten bzw. funktionellen Dienstleistungsmodellen(FSP) bieten kann."Unser herkömmliches Full-Service-Outsourcing ist seit längeremmit Personaldienstleistungen sowie einer flexiblen Ressourcenplanungdurch die Life-Science-Abteilung von TalentSource ergänzt worden. Mitunserer globalen Reichweite und umfangreichen Erfahrung sind wir dazuin der Lage, unseren Kunden ein einzigartiges Serviceangebot zubieten. Bei vielen unserer Kunden handelt es sich um kleine bismittlere Unternehmen, die vorzugsweise mit einem mittelständischenCRO zusammenarbeiten, das sich ihren Bedürfnissen anpasst", soCROMSOURCE CEO Dr. Oriana Zerbini. "CROMSOURCEs hybridesDienstleistungsmodell bietet mit der Unterstützung von TalentSourceein multifunktionales Serviceangebot mit schnellem Ramp-up undOnboarding", fügte sie ergänzend hinzu.Chief Operating Officer Dr. Troy McCall erklärte: "Da dieLife-Sciences einem konstanten Wandel ausgesetzt sind, fortwährendKosten eingespart werden sollen und zügigere Markteinführungenerwünscht sind, müssen Zuliefer Agilität mit sich bringen." Er fuhrfort: "Wenn unsere Kunden ein umfangreiches Serviceangebot für dieAnforderungen ihrer klinischen Forschungsarbeit benötigen, können siesich an CROMSOURCE wenden, unsere Expertise und globale Präsenz zurHandhabung ihrer Projekte nutzen und sich in der Sicherheit wägen,dass wir unsere Ressourcen auf eine Weise einsetzen, die dieDurchführung termingemäßer und dem Budget entsprechender Projektegewährleistet. Hierbei kann es sich um eine einzelne Studie oder eineVielzahl von Studien handeln, bei welcher bzw. bei welchen der Kundeweder über das erforderliche Fachwissen noch die notwendigeInfrastruktur verfügt.""Unsere Kunden sind auf unsere Flexibilität und Zuverlässigkeitangewiesen und das ist genau das, was wir bieten! Wir verfügen übermehr als 25 Jahre Erfahrung in diesem Fachbereich und unsereKompetenzen sind eindeutig - wir kennen unser Unternehmen, handelnschnell, sind in Bezug auf Kosten wettbewerbsfähig und bieten unserenKunden die am optimalsten für ihre Anliegen geeigneten Lösungen", soDebbie Kent, Global Head der Abteilung Biowissenschaften beiTalentSource. "Kunden benötigen die proaktive Unterstützung ihrerDienstleistungsanbieter. Unser solider Personalbeschaffungsprozessermöglicht es uns, die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren undunsere Unternehmenskultur befähigt uns zur Wahrung unsererRessourcen. Folglich liegen wir in Bezug auf Mitarbeiterfluktuationunter dem Branchendurchschnitt, was uns mit großem Stolz erfüllt",fügte sie hinzu.Informationen zu CROMSOURCECROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes internationalesAuftragsforschungsinstitut, das der Pharma-, Biotech- undMedizintechnikindustrie ein umfangreiches Dienstleistungsportfolioliefert. Das Unternehmen ist auf klinische Weiterentwicklung undeinen flexiblen Ressourceneinsatz spezialisiert und gewährleistet miteinem flexiblen Ansatz die Unterstützung der individuellenBedürfnisse seiner Kunden. CROMSOURCE verfügt über Niederlassungen insämtlichen Regionen Europas und Nordamerikas. Bitte besuchen Sie fürweitere Informationen www.cromsource.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpgPressekontakt:Debbie Kentdebbie.kent@cromsource.com+44 (0) 1304 614666Original-Content von: CROMSOURCE, übermittelt durch news aktuell