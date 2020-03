CROMSOURCE meldet wichtigen Meilenstein beim digitalen Management seiner Projekte in Kooperation mit Techorizon

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE hat heute einen wichtigenMeilenstein beim digitalen Management seiner klinischen Forschungsprojekte fürKunden verkündet. Im Februar 2020 hat CROMSOURCE die 1000. Studie gestartet, diemit der innovativen digitalen Lösung TheClinical durchgeführt wird. TheClinicalwurde von Techorizon entwickelt und besteht aus anpassbaren, integriertenModulen. Es unterstützt das effiziente digitale Management aller Aspekte vonklinischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten."Die Digitalisierung ist ein Eckpfeiler unserer Arbeitsphilosophie, und wirhaben über die Jahre enorm in diesen Bereich investiert", sagte CROMSOURCE CEODr. Oriana Zerbini. "Wir treiben die Entwicklung und Adoption digitalerTechnologien voran, damit unsere Kunden von höherer Effizienz, Qualität undVisibilität bei ihren Projekten profitieren.""Unsere Kunden richten zuerst den Blick auf CROMSOURCE, weil sie dieFlexibilität, Erfahrung und den Kundenfokus schätzen, für die wir bekannt sind",ergänzte Kerry Dyson, Chief Operating Officer von CROMSOURCE. "Wenn sie dannmerken, dass wir auch ein Paket von integrierten digitalen Dienstleistungen imAngebot haben, die es bei anderen Anbietern im mittleren Segment nicht unbedingtgibt, erkennen sie den strategischen Nutzen einer Partnerschaft mit CROMSOURCE.""Als Teil des CROMSOURCE-Konzerns hat Techorizon digitale Anwendungenentwickelt, die genau die Anforderungen von Auftraggebern und Dienstleisternerfüllen, die an klinischen Forschungsvorhaben arbeiten", sagte Silvio Severini,Geschäftsführer von Techorizon. "Das 1000. von CROMSOURCE mit unserer LösungTheClinical durchgeführte Projekt ist ein bedeutender Meilenstein und zeugt vonder Ausgereiftheit und Zuverlässigkeit unserer durchgängig validierten Systeme."Informationen zu CROMSOURCECROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes, internationalesAuftragsforschungsinstitut mit einem breit gefächerten Leistungsangebot für diePharma-, Biotechnologie- und Medizingerätebranche. Das Unternehmen istspezialisiert auf klinische Entwicklung und Personallösungen und bietet flexibleAnsätze, die genau an die spezifischen Anforderungen seiner Kunden angepasstwerden. CROMSOURCE ist beispiellos mit seiner End-to-End-Garantie fürStudien-Terminpläne, Patientenaufnahme und Preise. CROMSOURCE hatNiederlassungen in allen Regionen Europas und Nordamerikas. WeitereInformationen finden Sie unter www.cromsource.com.Informationen zu TECHORIZONTechorizon ist eine Organisation von Technologieexperten, die fortschrittlicheIT-Lösungen und Dienstleistungen für biopharmazeutische undMedizinprodukteunternehmen bereitstellt. Techorizon gehört zumCROMSOURCE-Konzern und kombiniert technische Expertise mit einem fundiertenVerständnis klinischer Forschungsprozesse. Seine Kunden profitieren voninnovativen und wunschgerechten Technologielösungen, die sich nahtlos mit allenAspekten der klinischen Entwicklung integrieren lassen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.techorizon.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1097884/CROMSOURCE___Techorizon_Logo.jpgPressekontakt:Margherita Mosconi Margherita.Mosconi@cromsource.comTel.: +39-335-7698380www.cromsource.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100788/4536462OTS: CROMSOURCEOriginal-Content von: CROMSOURCE, übermittelt durch news aktuell