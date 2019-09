CROMSOURCE erweitert Präsenz in den USA mit neuer Niederlassung im Research Triangle Park

Cary, North Carolina (ots/PRNewswire) - CROMSOURCE, eininternationales Auftragsforschungsinstitut (contract researchorganization, CRO) hat soeben eine neu ausgebaute Niederlassung inCARY, NC, eröffnet. Aufgrund des Wachstums von CROMSOURCE in denVereinigten Staaten im Laufe der vergangenen Jahre dient dieser neueStandort als Ergänzung zu zwei bereits bestehenden Büros in den USA.Obwohl CROMSOURCE bereits in erheblichem Umfang im RTP-Bereichvertreten ist, ist das Unternehmen hocherfreut über seine erweitertePräsenz in der geschäftigen Forschungsgemeinschaft North Carolinas.Die Büroräumlichkeiten wurden eigens für CROMSOURCE geschaffen undumstrukturiert und bieten somit viel Raum zur Weiterentwicklung. DasLayout ist großzügig angelegt und bietet einen geräumigenKonferenzraum, Ausblick in die Natur sowie einen Fitnessbereich zurgemeinschaftlichen Nutzung. Die Räumlichkeiten wurden aufgrund ihrerhellen, natürlichen Beleuchtung, großer Fenster sowie ihrerunmittelbaren Nähe zu Spazierwegen, Restaurants und der Interstate 40ausgewählt, was allesamt zu einer positiven Mitarbeitererfahrungbeiträgt. Die neue Adresse lautet: 8000 Regency Parkway, Suite 575,Cary, NC 27518."Wir sind überaus erfreut darüber, uns in unseren neuen Büroräumenim Research Triangle Park einzurichten", so Dr. Oriana Zerbini,Gründerin und CEO von CROMSOURCE. "Wir sind ideal platziert, um ineiner der geschäftigsten Forschungsgemeinschaften weltweit vertretenzu sein. Während wir uns weiterentwickeln, wird dieser Standortunserem Team als komfortables, kollaboratives und produktives Umfelddienen."Dr. Troy W. McCall, COO von CROMSOURCE, fügte hinzu: "DieEröffnung unseres neuen Büros in Cary ist ein echter Beweis für unserschnelles Wachstum und unsere Produktivität in den USA. Die neuenRäumlichkeiten ermöglichen es uns, dieses Wachstum fortzuführen undbieten uns eine permanente Präsenz im RTP-Bereich."CROMSOURCE wird ein Mittagessen ausrichten und lokale Kunden sowieMitarbeiter dazu einladen, an der feierlichen Eröffnung des neuenBüros teilzunehmen.Informationen zu CROMSOURCECROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes internationalesAuftragsforschungsinstitut, das der Pharma-, Biotech- undMedizintechnikindustrie ein umfangreiches Dienstleistungsportfolioliefert. Wir sind auf klinische Weiterentwicklung undPersonallösungen spezialisiert und gewährleisten mit einem flexiblenAnsatz die Unterstützung der individuellen Bedürfnisse unsererKunden. CROMSOURCE bietet unvergleichliche Komplettlösungen in Bezugauf Studien-Zeitleisten, Registrierung und Kosten. CROMSOURCE verfügtüber Niederlassungen in sämtlichen Regionen Europas und Nordamerikas.Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.cromsource.com.KontaktinformationenApril McCallapril.mccall@cromsource.com+1-919-626-9884Logo - https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpgOriginal-Content von: CROMSOURCE, übermittelt durch news aktuell