CROMSOURCE ernennt Director of Regulatory Services und erweitert regulatorische Maßnahmen

Verona, Italien (ots/PRNewswire) -CROMSOURCE, eine internationale Vertragsforschungsorganisation(CRO), die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen für dieBranchen Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik anbietet, hatheute die Ernennung von Herrn David R. Dills zu ihrem RegulatoryServices Department Director und die Erweiterung ihres Portfolios anregulatorischen Dienstleistungen bekanntgegeben.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpgHerr Dills hat mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Medizintechnikund Pharmaindustrie. Er bekleidete Positionen mit zunehmenderVerantwortung bei Sponsor- und Dienstleistungsunternehmenunterschiedlicher Größe, darunter bei großen, globalenOEMs/Sponsoren, Beratungsunternehmen und einer globalen CRO sowie beivirtuellen, kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen und hatSponsoren und Kunden an mehreren globalen Standorten betreut.David Mills arbeitet mit Vorliebe daran, die regulatorischenPräzedenzfälle und neuen Rechtsvorschriften zu interpretieren, dieSorgfaltspflicht wahrzunehmen, die Wettbewerbslandschaft zubegreifen, im Rahmen der strategischen Regulierungsberatung sowie zurVorbereitung von Behördenterminen und Einsätzen regulatorischeStrategien und regulatorische Pläne zu entwickeln, überzeugendeGespräche mit den Regulierungsbehörden zu führen, effektive Wege zugehen, um Genehmigungen von Einreichungen undMarketingzulassungsanträgen zu erlangen, GxP-Komplianz-Strategien zuentwickeln, regulatorische Schulungen für interne und externeStakeholder zu organisieren sowie sich um eine umfassende Einhaltungder Vorschriften durch Unternehmen in ganz Amerika, EMEA und demAsien-Pazifik-Raum zu bemühen."Unabhängig vom Stadium der klinischen Entwicklung brauchen unsereKunden einen Partner, der die globalen regulatorischen Möglichkeitenzur Unterstützung ihres Produktportfolios für den kommerziellenErfolg bereitstellen kann", sagte Dr. Margherita Mosconi, ChiefServices Officer. "Mit seiner enormen und weitreichenden Erfahrungwird er CROMSOURCE dabei unterstützen, dessen Dienstleistungen ineine strategische Regulierungsberatung für Biotechnologieunternehmenauszuweiten."Wie CROMSOURCE kann auch David Dills auf das breiterewissenschaftliche, medizinische und regulatorische externeExpertennetzwerk in Spezialgebieten zurückgreifen. Darüber hinausermöglichen es die etablierten Verbindungen mit wichtigenRegulierungsexperten CROMSOURCE, die beste und vertretbareRegulierungsstrategie für unsere Kunden zu identifizieren.Herr Dills unterstrich: "Ich freue mich sehr darauf, Teil desCROMSOURCE-Teams zu sein und einen Beitrag zum fortwährenden undkontinuierlichen Erfolg des Unternehmens auf dem globalen Markt zuleisten und die immer komplexer werdendenProduktentwicklungsbedürfnisse unserer globalen Kunden weiterunterstützen zu können. Wir werden globale regulatorischeDienstleistungen anbieten und ausbauen."Über CROMSOURCECROMSOURCE ist eine ISO-zertifizierte, internationaleAuftragsforschungsorganisation, die ein umfassendes Portfolio anDienstleistungen für die Branchen Pharmazie, Biotechnologie undMedizintechnik anbietet. Sie ist auf die klinische Entwicklung undflexible Resourcing-Lösungen spezialisiert und bietet einen flexiblenAnsatz, um sicherzustellen, dass die individuellen Bedürfnisse ihrerKunden unterstützt werden. CROMSOURCE unterhält Niederlassungen inallen Regionen Europas und Nordamerikas.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.cromsource.com.