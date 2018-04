Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) -CROMSOURCE, ein internationales Auftragsforschungsinstitut (CRO)mit einem breit gefächerten Angebot an klinischenForschungsleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- undMedizingerätebranche, bietet seinen Kunden mit One Trial OnePrice[TM] eine Leistungsgarantie. Diese Leistungsgarantie ist dasErgebnis von Rückmeldungen bestehender und potenzieller Kunden, fürdie häufige Änderungsanträge nach der Auftragsvergabe aufgrund einerFehleinschätzung der Studienerfordernisse durch das CRO ein Ärgernisdarstellen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663606/CROMSOURCE_Logo.jpgAuf Grundlage der tiefen Fachkenntnis von CROMSOURCE bei dererfolgreichen und konsistenten Durchführung klinischer Programmehaben Kunden mit One Trial One Price[TM] die Gewissheit, dass die vonbeiden Parteien vertraglich vereinbarten Kosten der Preis sind, derbezahlt wird - ohne Änderungsanträge. CROMSOURCE wird vom Kundenautorisiert, seine umfassende Erfahrung und Kenntnis in Zusammenhangmit klinischen Prüfungen und Prüfärzten auszuschöpfen, umsicherzustellen, dass jeder wichtige Projektmeilenstein fristgerechteingehalten wird."In der Pharmaforschung werden Änderungsanträge immer häufiger,wodurch die Kosten für klinischen Studien in die Höhe schnellen. Umdiesem Trend entgegenzuwirken, hat CROMSOURCE vor über fünf Jahrendie "One Trial One Price"-Garantie eingeführt. Mit mehr als 20Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung sind wir zuversichtlich,dass wir fristgerecht und ohne Kostenüberläufe hochwertige Datenliefern und unsere vertragliche Kostenzusage einhalten können", sagteDr. Oriana Zerbini, Gründerin und CEO von CROMSOURCE.Dr. Troy W. McCall, Chief Operating Officer von CROMSOURCE,ergänzte: "Durch gründliche Planung und Kollaboration mit allenrelevanten Interessengruppen und auf Basis unserer Expertise bei derklinischen Forschung können wir garantieren, dass Kunden nicht mehrbezahlen als vertraglich vereinbart. In unserer Branche ist dies einAlleinstellungsmerkmal, hinter dem wir mit unserem Wissen, unsererErfahrung und unserer Verpflichtung zu hundertprozentigerKundenzufriedenheit stehen."Informationen zu CROMSOURCECROMSOURCE ist ein ISO-zertifiziertes, internationalesAuftragsforschungsinstitut mit einem breit gefächertenLeistungsangebot für die Pharma-, Biotechnologie- undMedizingerätebranche. Das Unternehmen ist spezialisiert aufklinische Entwicklung und flexible Personallösungen und bietetflexible Ansätze, die genau an die spezifischen Anforderungen seinerKunden angepasst werden. CROMSOURCE ist beispiellos mit seinerEnd-to-End-Garantie für Studien-Terminpläne, Patientenaufnahme undPreise. CROMSOURCE hat Niederlassungen in allen Regionen Europas undNordamerikas. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.cromsource.com.Pressekontakt:April McCallapril.mccall@cromsource.com+1-919-896-0280Original-Content von: CROMSOURCE, übermittelt durch news aktuell