CRM-Projekte auf Spitzen-Niveau (FOTO)

Konstanz (ots) -cobra Partnertage: Business Partnern erhalten CRM Award fürherausragende AnwendungenRegelmäßig lädt CRM (Customer Relationship Management)-Anbietercobra seine Business&Solution- sowie Sales-Partner zu Partnertagenein, bei denen Neuerungen, Schnittstellen und Add-ons der Softwarevorgestellt werden und sich die Partner über Best Practice-Beispieleaustauschen können. Dabei werden regelmäßig herausragende Projekteder Business-Partner mit dem cobra CRM Award ausgezeichnet. Die fünfPreisträger 2019 wurden jetzt in Konstanz benannt."Auch in diesem Jahr ist uns die Auswahl der Preisträger sehrschwer gefallen", resümiert cobra Geschäftsführer Jürgen Litz. "Wirsind jedes Jahr aufs Neue begeistert, wie innovativ und mit welchemEngagement unsere Partner die cobra Tools und Features einsetzen undso ihre Kunden bestmöglich in der Nutzung und Anwendung dervielfältigen Möglichkeiten unterstützen. Nicht ohne Grund haben cobraAnwender deutschlandweit auch unsere Partner mit Bestnotenausgezeichnet, wie die aktuelle Trovarit Studie zeigt", so Litz*.Verschiedene Aspekte spielen für die Vergabe der CRM Awards durchcobra eine Rolle. So wird die Lösung besonders komplexerAufgabenstellungen mit cobra ebenso betrachtet, wie derInnovationsgrad oder der Umfang eines Projektes. Auch der Nutzen fürden Kunden, der nach Projektabschluss auf einem völlig neuen Levelarbeiten kann, wird berücksichtigt.Größte Datenmengen handelbar machenDie Volkswagen Bildungsinstitut GmbH in Zwickau zum Beispiel, diefür die Aus- und Weiterbildung beim Autobauer VW zuständig ist,verwaltete sämtliche Adressen, Angebote und Bestellungen mit Excel.Sowohl abteilungsweise als auch pro Mitarbeiter. Bei 130 Mitarbeiterneine fehleranfällige und intransparente Art des Datenmanagements undan sich ein klassischer Einsatzbereich für CRM-Software. Der cobraPartner Premium Technologies, Chemnitz, führte entsprechend allevorhandenen Listen zusammen, bereinigte die Daten, definierteabteilungsübergreifende Prozesse und bildete diese in cobra CRM PROab, und zwar bevor die Daten übertragen werden konnten. DieHerausforderung lag dabei weniger im Anwendungsfall -Adressverwaltung, Angebotserstellung, Controlling, Veranstaltungen,Verwaltung und Druckaufträge sind Standardfunktionen bei cobraCRM-Produkten - sondern in der Menge der Daten. "Die Größe des Kundenund der Umfang der Daten, die hier mit cobra verwaltet werden müssen,machten dieses CRM-Projekt einzigartig", sagt Daniel Kindt vonPremium Technologies. Das Projekt sei schon deshalb etwas Besonderes,weil die Volkswagen Bildungsinstitut GmbH so viel zentralisierenwolle, wie möglich. "Daher werden wir noch lange zu tun haben", soKindt.Tausende Datensätze passéFlorian Ramsperger von der Brehmer Software GmbH, Potsdam, nahmfür die Vorstellung eines kürzlich abgeschlossenen umfangreichenProjekts den CRM-Award entgegen. Brehmer Software unterstützt dieBlauArt Catering e.K., ebenfalls mit Sitz in Potsdam, bei dersukzessiven Umstellung von Tabellen zu cobra CRM. Die BlauArtCatering übernimmt Kita- und Schulverpflegungen und beliefertBetriebsrestaurants und Veranstaltungen u.a. mit täglich 4.000frischen Mittagessen. Dabei gilt es immer öfter, besondereErnährungsweisen und Unverträglichkeiten zu berücksichtigen oder auchganz einfach die Abwesenheiten von Schülern während einerKlassenfahrt. Vormals wurden dafür Tausende Datensätze mühselig vonHand gepflegt. Mittlerweile ist der komplette Bereich Kita- undSchulverpflegung der Verwaltung auf cobra CRM umgestellt.Internationalität gefordertOliver Teske von der ComputerLine GmbH, Frankfurt, hatte bei derNeschen Coating GmbH und deren Tochter Filmolux mit ganz anderenHerausforderungen zu kämpfen. Das Unternehmen mit Hauptsitz imniedersächsischen Bückeburg produziert hochwertigeSelbstklebeprodukte und beschichtete Medien für unterschiedlichsteAnwendungen - und hat Niederlassungen in Österreich, denBenelux-Ländern, Frankreich, Italien, Schweden und der Schweiz. Wodie Mitarbeiter Einträge natürlich in ihrer Muttersprache verfassen.Da aber alle Daten für jeden Neschen Coating-Mitarbeiter verständlichsein müssen, hieß es, eine Übersetzungsmöglichkeit zu schaffen. Hierhat ComputerLine ein Mehrsprachen-Plugin zum Abgleich dermehrsprachigen Auswahllisten in SAP mit den cobra Auswahllisten undAnzeigenmöglichkeiten der betroffenen Datensätze programmiert undinstalliert. Dabei trugen alle Abteilungen des Unternehmensunterschiedlichste Anforderungen an ComputerLine heran, die allesamterfüllt werden konnten.Individuelle Lösungen für individuelle AnforderungenDie Hamburger auxalia GmbH hat sich der Digitalisierung derBaubranche verschrieben und berät und schult rund um die ThemenArchitektur, Infrastruktur, Gebäudetechnik oder nachhaltiges Bauen.Mit der eigenen Digitalisierung haben die Hamburger den cobra PartnerFluctus IT, ebenfalls Hamburg, beauftragt. Das Projekt ist noch nichtabgeschlossen, hat sich für auxalia jedoch bereits gelohnt: Nebeneiner deutlich verbesserten Übersichtlichkeit durch eine einheitlicheInformationsplattform und Zeitersparnis durch den maßgeschneidertenTicket-Creator, können auxalia-Mitarbeiter jetzt Zeitbudgets mit dentatsächlichen Werten vergleichen und so Kunden auf Differenzenhinweisen. Vertrieb und Support arbeiten bereits vor Abschluss desCRM-Projekts deutlich produktiver. In Zukunft soll noch ein mobilesCRM hinzukommen.Ebenfalls für erhebliche Zeitersparnis hat der cobra Partner p17GmbH, Gronau, bei der westent. Entsorgungs- und BeratungsgsellschaftmbH gesorgt. Der Entsorgungsbetrieb aus Coesfeld führte seineKundendaten in einer veralteten Datenbank, die nicht mehr gewartetund geupdatet wurde, jedoch durch stetiges Ausbauen einen hohen Gradan Komplexität erreicht hatte. P17 musste hier also die Daten undsämtliche Prozesse in cobra transferieren beziehungsweise neuimplementieren, und zwar ohne etablierte Prozesse aufzugeben.Bestehende Marketing- und Vertriebskampagnen wurden komplettmodernisiert und über das cobra Kampagnenmanagement abgebildet. DerUmstieg von cobra CRM PLUS auf cobra CRM PRO sorgte zudem dafür, dassviele Prozesse entlastet werden konnten.*cobra ist in der aktuellen Marktstudie von Trovarit zumCRM-Anbieter mit der höchsten Kundenzufriedenheit mit System undWartung gewählt worden. In beiden Kategorien erreichte cobra dieBestnote 1,7.Über cobraDas Konstanzer Softwarehaus cobra computer's brainware Gmb isteiner der führenden Anbieter von Lösungen für das Kunden- undKontaktmanagement. Als Pionier für CRM entwickelt und vertreibt cobraseit über 30 Jahren innovative CRM Lösungen made in Germany.Schneller erfolgreich im Vertrieb, Marketing, Service oder in derGeschäftsleitung: cobra stellt Kundeninformationenabteilungsübergreifend in den Mittelpunkt des unternehmerischenHandelns und unterstützt bei Kundenbetreuung, Kampagnen- undLeadmanagement sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen. Auchmobil ist cobra via Smartphone, Tablet oder Laptop im Einsatz. Eineigenes Hosting-Angebot sowie Mietmodelle bieten maximaleFlexibilität. Als Vorreiter der Branche gehört cobra zu den erstenAnbietern, die Datenschutzmanagement und CRM vereinen. Somit werdenUnternehmen bei der Einhaltung der strengen Anforderungen derEU-Datenschutz-Grundverordnung komfortabel unterstützt. In diesem Zusammenhang fordert cobra Unternehmen auf, die Anforderungen der EU-DSGVO als Chance für eine zielgerichtete Kommunikation mit Kunden und Interessenten im rechtskonformen Rahmen wahrzunehmen. Mit rund 250 Vertriebspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz berät cobra kleine, mittelständische und große Unternehmen in allen Belangen rund um das Thema CRM. Zu den 18.000 Kunden zählen Unternehmen wie Continental, die Unimog Sparte der Daimler AG, Europa-Park, Ergo direkt oder Siemens. www.cobra.de