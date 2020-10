CRISPR Therapeutics: Das wird jetzt wichtig!

Die Aktie der CRISPR Therapeutics AG stieß am 8. Juli zum ersten Mal bis in den Kursbereich von 100,00 US-Dollar vor und bildete bei 97,82 US-Dollar ein Hoch aus. Es konnte erst am 19. August durch den vorübergehenden Anstieg bis auf 105,12 US-Dollar überwunden werden. Anschließend fiel die Aktie nochmals unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück.

In der letzten Woche setzten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung