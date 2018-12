CRIF als erster Anbieter in 21 europäischen Ländern als AISP registriert - Übernahme von Credit Data Research Realtime Holding Ltd. wichtiger Schritt für Open Banking Lösungen

Hamburg (ots) - CRIF hat die Übernahme der Credit Data ResearchRealtime Holding Ltd. durch die hundertprozentige TochtergesellschaftCRIF Bürgel GmbH bekannt gegeben. Das in London ansässige Unternehmenwar eines der ersten in Europa, das von der Financial ConductAuthority als Account Information Service Provider (AISP) anerkanntwurde. Die Akquisition stellt eine wichtige Etappe in derstrategischen Geschäftsentwicklung dar, da CRIF nun der erste Akteurim Kreditinformationssektor ist, der in 21 europäischen Ländern alsAISP registriert ist. Credit Data Research Realtime Holding Ltd.wurde im Zuge der Übernahme in CRIF Real Time Ltd. umbenannt undEnrico Lodi, General Manager bei CRIF, zum neuen CEO ernannt.Dank der Übernahme kann CRIF nun Open-Banking-Dienstleistungenanbieten, die den Austausch von Zahlungsdaten im BereichPrivatkundenkredite zwischen Verbrauchern bzw. Unternehmen undServicebetreibern ermöglichen und so die Transparenz im Umgang mitGeschäftspartnern und Kunden verbessern. Als in Großbritannienzugelassenes, erstes europäisches Unternehmen mit einemPSD2-Passport, der in Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich,der Tschechischen Republik und einigen anderen europäischen Länderngültig ist, kann CRIF nun eine Reihe von Dienstleistungen anbieten,die Verbrauchern und Unternehmen helfen, von derOpen-Banking-Initiative zu profitieren.Ein AISP ist ein Zahlungsinstitut, das gemäß der zweitenZahlungsdienstrichtlinie (PSD2) mit Zustimmung des KontoinhabersZugang zu den Girokonten verschiedener Banken (und andererZahlungsdienstleister) erhält. Auf diese Weise kann es die Daten derKontobewegungen abrufen und so aggregieren, dass dem Kontoinhaberdurch Services wie der Beurteilung der Kreditwürdigkeit, einerfundierten Haushaltsrechnung und personalisierten Angeboten einzusätzlicher Nutzen entsteht. Das Ziel von Open Banking ist ein vonBanken und Finanzinstituten stammendes Informationssystembereitzustellen, um Verbraucher bei der Verbesserung ihrerfinanziellen Situation und Kenntnisse zu unterstützen. Auf dieseWeise erhalten sie leichteren Zugang zu Krediten, auch wenn sie nureine begrenzte Kreditwürdigkeit haben. Dies ist ein Kernelement zurBeschleunigung der finanziellen Eingliederung von Kreditnehmern, aberauch ein nützliches Instrument für Banken und Finanzinstitute, um dieKreditwürdigkeit von Einzelpersonen und kleinen Unternehmen zubewerten. Dank der Weitergabe der Kontoinformationen anFinanzdienstleister erhalten Verbraucher genau auf ihre Bedürfnissezugeschnittene Produkte sowie verbesserte Dienstleistungen. Auf deranderen Seite haben Unternehmen und Kreditinstitute Zugang zuServices, die die Effektivität und Effizienz des Kreditprozessesverbessern. International tätige Unternehmen wiederum können auf eineneue Reihe von Lösungen bauen, die es ihnen ermöglichen, ihr eigenesAngebot sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene weiterauszubauen, unterstützt vom internationalen Know-how von CRIF.Durch die Übernahme von Credit Data Research Realtime Holding Ltd.ist CRIF in der Lage, seine bestehenden Dienstleistungen und Lösungenfür Verbraucher, Unternehmen (Versicherungen, Versorgungsunternehmen,Telekommunikationsunternehmen, E-Commerce Unternehmen usw.) undFinanzinstitute um weitere Open-Banking-Initiativen zu ergänzen. CRIFentwickelt nun das Geschäft als AISP in 21 europäischen Ländern,einschließlich Italien, über die Konzerngesellschaften und über CRIFReal Time Ltd. im Vereinigten Königreich, Credit Data Research RealTime France in Frankreich und Credit Data Research in Spanien."Wir freuen uns bekannt zu geben, dass CRIF nun europäischeFinanzinstitute sowie Unternehmen darin unterstützen kann, ihrenKunden neue Arten von Zahlungsdiensten anzubieten und gleichzeitigden Datenschutz und die Datensicherheit zu steigern. Aus Sicht derBankkunden geht die Entwicklung weg von separaten Dienstleistungen,die unabhängig verwaltet und gesteuert werden, hin zu einem Ökosystemverschiedener Finanzdienstleister, die digital miteinander verknüpftsind. Durch den Erwerb der AISP-Lizenz für 21 europäische Länder wirdCRIF in der Lage sein, neue Dienstleistungen anzubieten, die esUnternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den größtmöglichen Nutzendaraus zu ziehen", sagte Carlo Gherardi, Chairman von CRIF."Die Bereitstellung von erstklassigen Open-Banking-Lösungenerfordert hervorragende Qualität in Bezug auf Partnerschaft,Technologie und Innovation. Wir sind sicher, dass wir zusammen mitCRIF in der Lage sein werden, Banken und Finanzdienstleistern sowieihren Kunden eine echte neuartige Lösung zu bieten", sagte AlessioBalduini, President of Credit Data Research.Im Rahmen der strategischen Ausrichtung hat CRIF auch dieUnternehmen Credit Data Research Ltd. und Credit Data Research Italia(CDR Italia) als Minderheitsaktionär übernommen. CRIF profitiertdabei von den fundierten Erfahrungen der 2013 gegründeten CDR Italiaim KMU-Bereich und kann wichtige Synergien mit CRIBIS, der aufWirtschaftsinformationen über italienische und internationaleUnternehmen spezialisierten Gesellschaft der CRIF-Gruppe, erzeugen.Die Finanzanalyse-Tools von CDR Italia unterstützen Unternehmen, diebesten Geschäftsentscheidungen zu treffen und bieten Firmen damiteinen wertvollen Beitrag zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeitund finanziellen Stabilität.Die Erfahrungen von CDR Italia in der Banken-Branche tragen dazubei, die Transparenz und den Dialog in der Geschäftsbeziehung mitBanken zu fördern und zu verbessern. Durch eine effektive Darstellungder Finanzdaten, unter anderem durch einen innovativen,standardisierten Geschäftsplan in Übereinstimmung mit IFRS9 und denneuesten Anforderungen an KMU, erleichtert CDR Italia den Zugang zuKrediten.Über Credit Data Research Ltd.:Credit Data Research bietet innovative Instrumente für KMU, dieihren Zugang zu Finanzierungsquellen erleichtern, die Transparenz imUmgang mit Geschäftspartnern und Kunden verbessern und den Einstiegin und das Management von Auslandsmärkten vereinfachen wollen. CreditData Research wurde von der Nesta Global Innovation Foundation alsführend bei der Entwicklung von Kreditlösungen im Bereich OpenBanking ausgezeichnet. Credit Data Research hat den Credit Passportentwickelt, die erste Plattform für KMU-Kreditprüfungen nach denVorschriften der Bankaufsicht.Credit Data Research Italia ist in Italien mit neunNiederlassungen vertreten und unterstützt Unternehmen dabei, diebesten Geschäftsentscheidungen zu treffen und liefertAnalysewerkzeuge für normale und außergewöhnlicheDarlehenstransaktionen.Über CRIFBÜRGEL:CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führendenDienstleister im Bereich Bonitätsinformationen über Firmen undPrivatpersonen und kann auf über 140 Jahre Markterfahrung verweisen.Der Anbieter maßgeschneiderter Lösungen im Adress- undKreditrisikomanagement hat sich auf Bonitätsbewertung,Betrugsprävention und Adressmanagement spezialisiert. CRIFBÜRGELgehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mitHauptsitz in Bologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit rund 4.400Experten und 70 Unternehmen in über 30 Ländern auf vier Kontinentenaktiv. Täglich nutzen rund 6.300 Banken und Finanzinstitute, über55.000 Unternehmen und über 310.000 Verbraucher weltweit die Lösungenvon CRIF.Pressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell