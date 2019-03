CRIFBÜRGEL kürt Black Friday erneut zum Shopping-Tag des Jahres / Analyse zeigt, an welchen Tagen Deutschland online einkauft (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Die aus den USA stammende Marketing-Strategie "Black Friday" sorgtauch bei den Online-Shops in Deutschland für mehr Umsätze. So ist der"Black Friday" 2018, wie bereits im Jahr davor, der Shopping-Tag desJahres in Deutschland. An keinem anderen Tag des vergangenen Jahreswaren die Aktivitäten der E-Commerce Unternehmen bei CRIFBÜRGELhöher. Die Anzahl der eingegangenen Bonitätsabfragen seitens derOnline-Händler stieg am 23.11.2018 gegenüber der durchschnittlichenAbfrageanzahl an einem Freitag um 139,2 Prozent. Platz 2 geht an den"Cyber Monday" (26.11.2018). Die Abfragen lagen rund ein Viertel(plus 49,8 Prozent) über den durchschnittlichen Zahlen an einemMontag.Die Auswertung von CRIFBÜRGEL hat auch ergeben, dass in den Top 10der gefragtesten deutschen Online-Shopping-Tage von 2018 direkt achtMal der Monat November vorkommt. Die Liste wird ergänzt mit dreiTagen im Dezember (9., 10.12. und 17.12.2018). Die zeitliche Nähe zuden Feiertagen und dem Online-Shopping der Weihnachtsgeschenke istdiesem Zeitraum dabei klar erkennbar. Auf der anderen Seite brichtdas Geschäft der Online-Shops an Feiertagen sowie nach denWeihnachtseinkäufen ein. Unter anderem haben es Heiligabend, der 1.und 2. Weihnachtstag, Silvester sowie Neujahr in die Liste der Flop10 geschafft. Beim Einkaufsverhalten der einzelnen Wochentagezeichnet sich ein recht eindeutiges Bild ab: Während am Wochenanfangder Online-Shopping-Drang hoch ausfällt, nimmt dieser im Verlauf derWoche immer mehr ab. So liegt die durchschnittliche Anzahl vonBonitätsabfragen an Montagen 15,7 Prozent über und an Samstagenhingegen 22,6 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert.Mit dem Boom des E-Commerce steigen auch die Betrugsversuche beiden Online-Händlern, weshalb es immer wichtiger wird, entsprechendeRisiken frühzeitig zu identifizieren und so gut wie möglich zuminimieren. So gaben 97,4 von 130 befragten Online-Shops in derDACH-Region an, schon einmal mit Betrug oder einem Betrugsversuchkonfrontiert gewesen zu sein.Über die Auswertung:Zur Messung der Transaktionen im Online-Handel erhob CRIFBÜRGELdie Abfragemengen der Bonitätsauskünfte von Unternehmen, welche dieRisikomanagement-Lösungen von CRIFBÜRGEL im Rahmen desBestellprozesses zur Identifikation und zur Vermeidung von Betrug undZahlungsausfall nutzen. Damit lässt sich eine Zuordnung der Abfragenzu einem Tag herstellen.Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führendenDienstleister im Bereich Bonitätsinformationen über Firmen undPrivatpersonen und kann auf über 140 Jahre Markterfahrung verweisen.CRIFBÜRGEL gehört zur global agierenden Wirtschaftsauskunftei-GruppeCRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien. CRIF ist im angesehenenFinTech 100 vertreten, einem Ranking der führenden globalenTechnologielösungsanbieter für die Finanzdienstleistungsindustrie.www.crifbuergel.dePressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell