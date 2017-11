CRIFBÜRGEL bezieht neue Geschäftsräume in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Hamburger Büro von CRIFBÜRGEL zieht um in die Marzipanfabrikin Bahrenfeld. Im Friesenweg beziehen die 200 Hamburger Mitarbeiterzum 13.11.2017 komplett neu gestaltete Räumlichkeiten. Hamburg istneben Karlsruhe einer der Hauptstandorte der CRIF Bürgel GmbH. In derHansestadt sitzen vor allem die Bereiche Großkundenvertrieb und-betreuung, Qualitätssicherung, Marketing/PR, IT- undDatenbankmanagement, Finanzen sowie die Verwaltung der Auskunftei."Durch den Umzug in die neuen, großzügigen Räumlichkeiten derMarzipanfabrik bieten wir unseren Mitarbeitern zeitgemäße und moderneArbeitsplätze. Mit dem Umzug sowie mit weiteren Investitionen in dieZukunft, von denen unsere Kunden profitieren werden, stelltCRIFBÜRGEL die Weichen für künftiges Wachstum", so GeschäftsführerinIngrid Riehl.Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führendenDienstleister im Bereich Bonitätsinformationen über Firmen undPrivatpersonen. CRIFBÜRGEL gehört zur global agierendenWirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz in Bologna, Italien.Die Gruppe ist heute mit rund 4.200 Mitarbeitern und 67 Unternehmenin 29 Ländern auf vier Kontinenten aktiv.www.crifbuergel.dePressekontakt:Oliver OllroggeCRIF Bürgel GmbHBereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.deTel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell