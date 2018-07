CRH: Jahresausblick 2018

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Das größte irische Unternehmen, CRH, ist durch gezielte Zukäufe zum inzwischen drittgrößten Baustoffproduzenten weltweit aufgestiegen.

In den USA avancierte das Unternehmen inzwischen sogar zum Marktführer. Ob Zement oder Fertigbeton, ob Ziegel oder Sicherheitssysteme, die Iren haben so ziemlich alles im Sortiment, was zum Bauen notwendig ist.

Zuletzt konnte CRH den erfolgreichen Abschluss seiner milliardenschweren Übernahme des US-Zementherstellers Ash Grove vermelden.

Ein Beitrag von Martin Jacobsen.