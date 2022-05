CRH Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Crh, die im Segment "Baumaterialien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.05.2022, 11:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 3160 EUR.

Die Aussichten für Crh haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Crh hat mit einer Dividendenrendite von 2,74 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.75%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Baumaterialien"-Branche beträgt -0,01. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Crh-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Crh. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,23 liegt Crh unter dem Branchendurchschnitt (71 Prozent). Die Branche "Baumaterialien" weist einen Wert von 42,27 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

