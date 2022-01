CREWING ONLINEʼS GLOBAL SEAFARER SALARY INDEX (GSSI) BIETET DER BESATZUNG EINE GUTE GEHALTSREFERENZ

Singapur (ots/PRNewswire) -Der vierteljährlich veröffentlichte Index stellt sicher, dass Seeleute marktkonform bezahlt werdenDie Seefahrt als berufliche Option ist durch die anhaltende Pandemie erheblich geschwächt worden. Die weltweite Berichterstattung über die Krise des Besatzungswechsels und damit zusammenhängende Fragen hat dazu geführt, dass viele angehende Seeleute ihre Entscheidung neu überdenken. Ein erster Schritt, um angehende Seeleute zum Umdenken zu bewegen, sind die Gehälter. Bewerber, die eine Stelle suchen, erwarten natürlich eine Bezahlung, die derjenigen der Konkurrenz entspricht. Es kann jedoch schwierig sein, dies herauszufinden.Die Unternehmen geben insgesamt viel Geld für die Gehälter und Sozialleistungen ihrer Mitarbeiter aus. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen sein wichtigstes Kapital entlohnt, hat einen enormen Einfluss auf die Gesamtleistung des Teams und der gesamten Branche. Der Personalvermittlungszweig von Marine Online, Crewing Online, hat einen vierteljährlichen Gehaltsindex veröffentlicht, um Arbeitgebern dabei zu helfen, die besten Talente anzuziehen und zu halten.Edmund Chik, der stellvertretende Chief Operating Officer von Marine Online, bemerkte: „Vergütungen haben einen enormen Einfluss auf die Unternehmensleistung. Daher sollte mehr in Vergütungsstrategien investiert werden, um die besten Talente anzuziehen und zu halten. Unser GSSI ist ein umfassender Datensatz, der ein Verständnis der vorherrschenden Lohnsätze und Trends vermittelt.Um Authentizität und Verlässlichkeit zu gewährleisten, werden sie sowohl von globalen Seeleute-Agenturen als auch von der Offenlegungsstelle für Seeleute zusammengetragen. Unser vierteljährlich veröffentlichter GSSI wird Reedern, Besatzungsagenturen und Seeleuten helfen, Gehaltsdiskrepanzen zu erkennen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die Gehaltstrends auf dem Laufenden sind. Vor allem aber trägt es dazu bei, dass Seeleute wieder Gefallen an ihrer Berufswahl finden."Vor kurzem hat das Unternehmen einen chinesischen Reeder bei der Zusammenstellung einer indonesischen Besatzung unterstützt und sich um alle Vorbereitungen einschließlich des Transports gekümmert. Der Personalisierungsservice für die Besatzung ist ebenfalls bei Marine Online erhältlich. Als One-Stop-Plattform ist sie auch in der Lage, Kunden bei der Erlangung der erforderlichen Zertifizierung zu unterstützen, sogar von der Panama Maritime Authority (AMP).Marine Online ist ein langjähriger Partner der AMP und ermöglicht es Schiffseignern, ihre Schiffe über die Plattform zu registrieren und Vermerke für die Besatzung zu beantragen. Da alles digital abgewickelt wird, müssen die Schiffseigner nicht mehr zur panamaischen Botschaft in Singapur fahren, um dort Verwaltungsverfahren zu erledigen. Als kundenorientierte Plattform, die Fachleuten aus dem maritimen Bereich Lösungen mit Mehrwert bietet, hat Marine Online bis heute für Kunden aus Indonesien, China, Singapur und Griechenland Transaktionen durchgeführt.Informationen zu Marine Online (Singapur) Pte LtdMarine Online ist die erste integrierte Plattform der Welt, die sich auf maritime Dienstleistungen für den globalen Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und bietet über seine revolutionäre K.I.- und Big-Data-fähige Plattform verschiedene maritime Dienstleistungen für regionale Schiffs- und Frachteigner an. Mit seinem Dienstleistungsangebot gestaltet Marine Online die Zukunft der maritimen Industrie, indem es auf eine Spitzentechnologie setzt, die Geschäftsmöglichkeiten und -beziehungen fördert. Weitere Informationen finden Sie unter marineonline.com.Pressekontakt:+65 6571 5888,E-Mail: marketing@marineonline.comOriginal-Content von: Marine Online (Singapore) Pte. Ltd., übermittelt durch news aktuell