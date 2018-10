CRASH oder CHANCE – SO steht es aktuell um die Emerging Markets!

viele Schwellenländer haben derzeit keine gute Presse. Sie leiden unter der Stärke des US-Dollars und sie stöhnen unter der Last der hohen Auslandsverschuldung, die sie in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Das hat die Anleger vorsichtig werden lassen. Nicht nur Länder wie Argentinien und die Türkei werden gemieden. Auch aus anderen Schwellenländern wird Kapital abgezogen und in die USA transferiert.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.