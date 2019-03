CQC enthüllt das weltweit erste vertriebsfertige, zertifizierbare Quantenkryptografie-Gerät

Finanztrends Video zu



"IronBridge" wird auf der RSA Conference 2019 präsentiertCambridge, England (ots/PRNewswire) - Cambridge Quantum Computing("CQC"), ein führender Anbieter von Quantencomputing-Technologien,wird "IronBridge" - das weltweit erste vertriebsfertige,zertifizierbare Quantenkryptografie-Gerät - am Stand Nummer 1847C aufder diesjährigen RSA Conference in San Francisco demonstrieren.Die Besucher des CQC-Standes können erfahren, wie und warumIronBridge einen grundlegend anderen Ansatz für Cybersicherheitdarstellt und warum Quantentechnologien nicht nur bahnbrechend,sondern auch völlig einzigartig sind. IronBridge ist um eineninnovativen und bahnbrechenden photonischen 4-Qubit-Quantum-Prozessorkonstruiert, der einem einzigen Zweck dient, nämlich Schlüssel zugenerieren, die nicht nur "sicher", sondern wirklich nicht mehr zuhacken sind. IronBridge bietet somit absolute Sicherheit selbst inden feindseligsten Umgebungen von heute sowie auch in einer Welt mitQuantencomputing.IronBridge befasst sich mit großen Sicherheitsherausforderungenund Schwachstellen in der heutigen Infrastruktur und hat wichtigestrukturelle Auswirkungen auf die Cybersicherheit und dieQuantenkryptographie auf globaler Ebene. Diese praktische Lösungermöglicht es Staatsregierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt,ein beispielloses Maß an quantenverstärkter Verschlüsselung undSicherheit in Bezug auf einen Großteil der Technologie zu erreichen,auf die sich tägliche digitale Interaktionen wie IoT, Big Data,Cloud-Infrastruktur, Netzwerke und Kommunikation stützen. Da sie sichnahtlos in bestehende Netzwerkkonfigurationen einfügt, bietetIronBridge eine Lösung, die heute schon funktioniert und gleichzeitigvor den Gefahren von morgen schützt.IronBridge wird ab Mitte 2019 in begrenzter Stückzahl kommerziellerhältlich sein und bis Ende 2019 in vollem Umfang auf den Marktkommen. Die Markteinführung wird die Bereitstellung einer Vielzahlvon quantensicheren kryptographischen Anwendungen in der Cloudumfassen, darunter RSA-konforme Zertifikate, AES-Token sowie nichthackbare Protokolle für alltägliche digitale Interaktionen, bei denenVerschlüsselungsverfahren durchgeführt werden, die auf Single KeySession ("SKS") -Interaktionen beruhen und eine kritischeAbhängigkeit von rechnerisch "leichten" Sensoren wie denen inautonomen Fahrzeugen aufweisen. Auch weitere Anwendungen werdenverfügbar sein, wie zum Beispiel maximal zufällige Entropie fürausgeklügelte Monte-Carlo-Simulationen und die Sicherung vonBlockchain-Entwicklungen.IronBridge wurde in Chessington im Vereinigten Königreichentworfen, entwickelt und erstellt. Eine vollständige Demonstration,einschließlich einer umfassenden Offenlegung über das Innenleben derPlattform, wird während der RSA 2019 beim Messeauftritt desbritischen Ministeriums für Außenhandel präsentiert.Besuchen Sie CQC am Stand Nummer 1847C, South Expo, RSAConference, Moscone Center, San Francisco, vom 4. bis 7. März, umIronBridge zu entdecken und mehr über CQC zu erfahren.Über Cambridge Quantum ComputingCambridge Quantum Computing (CQC) wurde 2014 gegründet und ist einweltweit führendes unabhängiges Quantum-Computing-Unternehmen, dasWerkzeuge für die Kommerzialisierung von Quantentechnologienerstellt, deren langfristigen Auswirkungen tiefgreifend sein werden.Diese CQC-Designlösungen profitieren von Quantencomputing schon inseinen frühesten Formen und bieten den unterschiedlichsten Nutzernaus der Wirtschaft und dem Staatswesen den effektivsten Zugang zudiesen Lösungen.CQC vereint Fachwissen aus den BereichenQuanteninformationsverarbeitung, künstliche Intelligenz,Quantenchemie, Optimierung sowie eine weltweit führende Position inder Quantentechnologie für Verschlüsselungszwecke. t|ket> von CQC istdas weltweit führende plattform-agnostische volleQuantum-Software-Stack mit den leistungsstärksten Quanten-Compiling-und Qubit-Routing-Protokollen, die es den Nutzern ermöglichen, denmaximalen Vorteil aus Quantenanwendungen zu ziehen und nahtlos mitMaschinenarchitekturen zu arbeiten, die von superleitenden Qubits biszu auf Ionenfallen basierenden Prozessoren reichen.Weitere Informationen über CQC finden Sie unterhttp://www.cambridgequantum.comPressekontakt:John Pickeral, GeschäftsführerDirektrufnummer: +1-703-402-3204john.pickeral@cambridgequantum.comDavid Worrall, Head of Security and EncryptionDirektrufnummer: +44-7711-221-427david.worrall@cambridgequantum.comOriginal-Content von: Cambridge Quantum Computing Limited, übermittelt durch news aktuell