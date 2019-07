CP Pokphand: Tief bewertet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie CP Pokphand, die im Segment "Landwirtschaftliche Produkte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.07.2019, 09:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.65 HKD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für CP Pokphand beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,52 Prozent und liegt mit 3,54 Prozent über dem Mittelwert (2,98) für diese Aktie. CP Pokphand bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die CP Pokphand ist mit einem Kurs von 0,65 HKD inzwischen -4,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,99 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

3. Sentiment und Buzz: CP Pokphand lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für CP Pokphand in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".