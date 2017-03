Das CP MONITOR-Ranking: Die kreativsten Content Marketing-/ Corporate Publishing- Dienstleister und -Kunden 2016

Hamburg (ots) - Zum sechsten Mal präsentiert CP MONITOR - Magazinfür Content Marketing - exklusiv das Ranking der kreativstenDienstleister und Kunden 2016 im DACH-Raum im Bereich ContentMarketing/Corporate Publishing sowie Spezial-Rankings in denDisziplinen Magazin (On- und Offline), Geschäftsberichte, CorporateVideo, Digital, Mobil und Crossmedia sowie erstmals die Top 10 dermeistausgezeichneten Kundenmedien (On- und Offline). Dafür wurden 36nationale und internationale Corporate Publishing-/ContentMarketing-Wettbewerbe und Wettbewerbe mit CP- und ContentMarketing-Kategorien ausgewertet.Mit 128 Preisen führt die Content Marketing-Agentur C3 CreativeCode and Content das Gesamt-Ranking 2016 an. Die Agentur, sichertsich zum sechsten Mal in Folge die Pole-Position. Die meistenAuszeichnungen erhielt C3 für die Allianz-Medien der KundenberichtERGEBNIS FÜR DEN KUNDEN 2015 und das Medienformat PROJECT M,ELECTRONIC BEATS (Deutsche Telekom AG), FINISH (Karl Wörwag), MYROCHE(F. Hoffmann-La Roche AG) und DAS AUTO. MAGAZIN (Volkswagen AG).Den zweiten Platz sicherte sich, wie im Jahr zuvor, dieG+J-Tochter Territory, in der seit Mai vergangenen Jahres dieMedienfabrik Gütersloh und G+J Corporate Editor verschmolzen sind.2015 noch auf dem sechsten Rang und jetzt auf dem dritten Platz liegtdie seit Juni 2016 in Hoffmann und Campe X umbenannte Tochter derGanske Verlagsgruppe.Aufgestiegen in die Top Ten sind die Agenturen fischerAppelt/ForkUnstable Media, Bissinger [+] und die Profilwerkstatt.Zum ersten Mal ist die Daimler AG als kreativster Kunde des Jahres2016 vorgefahren und hat die Audi AG auf Platz zwei verdrängt. Dendritten Rang belegt der Münchner Versicherungskonzern Allianz SE.Das vollständige Dienstleister-Ranking:http://www.cpmonitor.de/ranking/index.php?rubric=RankingDas Ranking mit allen Spezial-Rankings ist in der CP MONITORAusgabe 1/2017 veröffentlicht (Bestellung:http://www.cpmonitor.de/heftarchiv/index.php?rubric=Heft-Archiv).Weitere Themen der aktuellen CP MONITOR-Ausgabe:Content meets Media: Bei der Vergabe von Content Marketing-Budgetswerfen immer mehr Media-Agenturen ihren Hut in den Ring und wollenmit ihrem Know-how im Bereich Content-Strategie und Distributionpunkten. Wie weit oben das Thema auf der Agenda der Mediaagenturensteht, zeigen die Ergebnisse der CP MONITOR-Umfrage. Dass die meistender befragten Agenturen sich eine Mitgliedschaft im Content MarketingForum vorstellen können, um auf dieser Plattform das Themavoranzutreiben und Content Marketing weiter zu professionalisieren,unterstreicht ihren Anspruch.Die Content Marketing-Tochter Newcast von Publicis Media istbereits CMF-Neumitglied. Ob Media-Agenturen die Content-Agenturen vonmorgen sind, sprach CP MONITOR mit Jens Nagel-Palomino, Chief ContentOfficer Publicis Media und Newcast-Chef.McDonald's Deutschland veranstaltete im vergangenen Herbst seinerstes Social Media-Live Event Live@McDonald's. Im Interview sprichtPhilipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland,über das ungewöhnliche Projekt, über Transparenz als Maxime derKommunikation, die Nehmerqualitäten von Politikern und denBundestagswahlkampf.Pressekontakt:CP Monitor - Magazin für Content MarketingBeatrice Monington West+49 175 4167223monington@cp-monitor.deOriginal-Content von: CP MONITOR - Magazin f?r Content Marketing, übermittelt durch news aktuell