CPS Energy startet eine globale Ausschreibung für FlexPOWER-BundleSM, die sauberere und umweltfreundlichere Energie nach San Antonio, Texas, bringen soll

San Antonio, Texas (ots/PRNewswire) - Das Projekt wird die Solarkapazität nahezu verdreifachen und soll neue Technologien zum diversifizierten Erzeugungsmix hinzufügenSehen Sie sich die Videoankündigung von Ron Nirenberg, Bürgermeister von San Antonio, sowie von Paula Gold-Williams, Präsidentin und CEO von CPS Energy, anHeute hat CPS Energy, das größte städtische, voll integrierte Strom- und Gasversorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, offiziell eine Ausschreibung (Request for Proposal (RFP)) gestartet, damit im Rahmen der neuen FlexPOWER BundleSM-Initiative des Versorgungsunternehmens bis zu 900 MW Solar-, 50 MW Energiespeicher- und 500 MW Festigungskapazität bereitgestellt werden können.Das FlexPOWER Bundle ist Teil von CPS Energys Flexible PathSM, das veraltete Stromerzeugungskapazität ersetzen soll und mit durch die Einführung neuer Technologien als Festigungskapazität eine rund um die Uhr zuverlässige Energieversorgung für unsere Gemeinde in San Antonio gewährleisten.CPS Energy gehört seit Jahrzehnten zu den ökologisch führenden Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen arbeitet jedes Jahr mit vielen kommunalen Partnern zusammen, damit signifikante Maßnahmen zur vollständigen Kohlenstoffneutralität bis 2050 umgesetzt werden können, die sich direkt an den Climate Action & Adaptation Plan (CAAP) der Stadt San Antonio und das Pariser Klimaabkommen orientieren. CPS Energy ist ein zukunftsorientiertes Energieversorgungsunternehmen, das mit Unterstützung vom Bürgermeister Ron Nirenberg und dem Stadtrat in San Antonio zur "Shining City" von Environment Texas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997547-2&h=2258617127&u=https%3A%2F%2Fenvironmenttexas.org%2Fsites%2Fenvironment%2Ffiles%2FTX_Shining_Cities_2020_scrn.pdf&a=%E2%80%9EShining+City%22+von+Environment+Texas) ernannt wurde, das bei der Solarkapazität auf Platz 1 im Bundesstaat und auf Platz 5 im Land liegt. Zudem nimmt CPS Energy landesweit den 2. Platz unter den städtischen Energieversorgern ein, wenn es um Solarenergie geht, sei es in Eigenbesitz oder auf Vertragsbasis. Mit dem FlexPOWER Bundle setzt CPS Energy sein Engagement fort, dem Großraum San Antonio bis 2050 oder, wenn möglich, früher zu Netto-Null-Emissionen zu verhelfen."Ich habe die Flexible Path-Strategie 2017 ins Leben gerufen, und seitdem hat unser großartiges Team aus 3.100 People First Champions fleißig daran gearbeitet, dieses Konzept umzusetzen", sagte Paula Gold-Williams, President & CEO von CPS Energy. "Mithilfe dieser sich ständig weiterentwickelnden Strategie arbeiten wir mit unseren Kunden daran, den Kohlenstoff-Fußabdruck von San Antonio zu reduzieren. In der nächsten Phase unserer Flexible-Strategie wird uns die globale Ausschreibung für FlexPOWER Bundle dabei helfen, solide Lösungen aus der ganzen Welt zu finden, die potentiell innovative neue und sauberere Energietechnologien miteinbeziehen werden. Seit 160 Jahren vertraut San Antonio darauf, dass wir ihr zuverlässiger und effektiver Energielieferant sind. Diese Ausschreibung ist der nächste Schritt zur weiteren Optimierung der Innovation unter Beibehaltung der Zuverlässigkeit der Energieversorgung und zum Schutz der Umwelt."Durch die gleichzeitige Beschaffung mehrerer Ressourcenoptionen als diversifiziertes Bündel konzentriert sich CPS Energy auf die Erschließung der besten kombinierten Technologien, welche die Umweltverantwortung verbessern, gleichzeitig aber auch die von den Kunden erwartete Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit gewährleisten."Mit der weltweiten Aufmerksamkeit, die CPS Energy entgegengebracht wird, und unserem Bestreben, ein belastbares Portfolio der Stromerzeugung zu erweitern, ist unser öffentliches Versorgungsunternehmen auf dem besten Weg, der führende Solarenergieanbieter in den Vereinigten Staaten und ein Pionier bei der Belastbarkeit von Versorgungsunternehmen weltweit zu werden", so der Bürgermeister von San Antonio, Ron Nirenberg. "Ich bin stolz auf das, was diese Organisation leistet, um sicherzustellen, dass sie auch weiterhin ein zuverlässiger, erschwinglicher und innovativer Energieversorger ist, den die Einwohner von San Antonio erwarten", sagte der Bürgermeister von San Antonio, Ron Nirenberg.Die Ausschreibung richtet sich sowohl an große als auch an kleine Unternehmen und sucht nach großen und kleinen Optionen für Solarenergie, Energiespeicherung und zuverlässige Technologien, die von großen, bekannten Firmen bis hin zu lokalen, kleinen Unternehmen beantwortet werden sollen. Darüber hinaus sind auch kommunale Solar- und Speichertechnologien willkommene Technologien, so dass alle - von großen Anbietern erneuerbarer Energien bis hin zu Privatkunden - die Möglichkeit haben, sich direkt oder indirekt zu beteiligen.Diese Ausschreibung folgt einer globalen Leistungsanfrage (Request for Information (RFI)), die Ende August dieses Jahres abgeschlossen wurde. Sie wurde in 10 Sprachen veröffentlicht, und CPS Energy erhielt fast 200 Antworten von Energieexperten aus der ganzen Welt. Die Antworten enthielten Informationen und Ideen zu neuen und sauberen Technologien und Lösungen, die Teil desFlexPOWER Bundle werden könnten. CPS Energy nutzte die wertvollen Informationen, die im Rahmen des RFI-Prozesses gewonnen wurden, um ihre neue Ausschreibung zu verbessern, die durchdacht konzipiert wurde, um San Antonio bei seinen nächsten soliden Schritten hin zu einem saubereren, widerstandsfähigeren Energienetz zu verhelfen.Im Rahmen desselben RFI-Prozesses vom August 2020 hat CPS Energy auch Informationen über Lösungen für die nächste Phase seines erfolgreichen und preisgekrönten Energieeffizienz- und Energiesparprogramms, den so genannten "Save for Tomorrow Energy Plan" (STEP), eingeholt. Im kommenden Januar 2021 wird CPS Energy ein weiteres globales RFP für FlexSTEPSM veröffentlichen, das erneut darauf ausgerichtet sein wird, die direkte Beteiligung der Kunden zu erhöhen und ihre Zufriedenheit zu steigern.Nachfolgend sind die Schlüsseldaten für den RFP aufgeführt:Meilenstein DatumRFP-Ausgabe 30. Nov. 2020Webcast zur Vorab-Ausschreibung 9. Dez. 2020RFP-Antworten fällig 1. Feb. 2021Flex STEP RFP Ausgabe - Demnächst verfügbar! Januar 2021CPS Energy wird voraussichtlich bis Sommer 2021 die Bewertung und die Auswahlliste der Kandidaten für die Ausschreibung abschließen. Weitere Informationen zum RFP finden Sie auf der Website von CPS Energy www.cpsenergy.com/flexrfp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997547-2&h=3671824053&u=http%3A%2F%2Fwww.cpsenergy.com%2Fflexrfp&a=www.cpsenergy.com%2Fflexrfp).Über CPS Energy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997547-2&h=1551283249&u=https%3A%2F%2Fwww.cpsenergy.com%2Fen.html&a=%C3%9Cber+CPS+Energy)CPS Energy wurde 1860 gegründet und ist das größte öffentliche Strom-, Erdgas- und Elektrizitätsunternehmen der Nation. Es beliefert 860.934 Strom- und 358.495 Erdgaskunden in San Antonio und Teilen von sieben angrenzenden Countys mit sicheren, zuverlässigen und preislich wettbewerbsfähigen Dienstleistungen. Die gemeinsamen Stromrechnungen unserer Kunden gehören zu den niedrigsten der 20 größten Städte im Land - und gleichzeitig erwirtschaftet die Stadt San Antonio seit über sieben Jahrzehnten Einnahmen in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar. Als vertrauenswürdiger und starker kommunaler Partner konzentrieren wir uns fortlaufend auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, wirtschaftliche Fortentwicklung und Investition in Bildungswesen. Ganz im Sinne unserer Philosophie People First wird unser Unternehmen von unseren qualifizierten Mitarbeitern getragen, die ihr Engagement für die Gemeinschaft durch den ehrenamtlichen Einsatz unserer Mitarbeiter, die unserer Stadt einen guten Dienst erweisen, und durch Programme zur Wertschöpfung für unsere Kunden unter Beweis stellen. CPS Energy gehört zu den führenden öffentlichen Abnehmern von Windenergie in den USA und ist die Nummer eins in Texas im Bereich der Solarstromerzeugung.Video - https://www.youtube.com/watch?v=Dg9nuOrODIs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997547-2&h=3273224542&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDg9nuOrODIs&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDg9nuOrODIs)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1358928/CPS_Energy_FlexPOWER_Bundle.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997547-2&h=2460091173&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1358928%2FCPS_Energy_FlexPOWER_Bundle.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1358928%2FCPS_Energy_FlexPOWER_Bundle.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2997547-2&h=1013922549&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F528746%2FCPS_Energy_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F528746%2FCPS_Energy_Logo.jpg)Original-Content von: CPS Energy, übermittelt durch news aktuell