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CHANGSHOUHUA F.REGS HD. - CPL/CNC/KYW: DIVIDEND INFORMATION - 04.06.2019 - 5
04.06.19 07:58
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-TAG HEUTE JEDOCH NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDENDDAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDNING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KYW XFRA BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD-10 0,0068 EUR CNC XFRA KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 0,011 EUR CPL XFRA MX01CA130029 CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. 0,02 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,3137 €
|0,3184 €
|-0,0047 €
|-1,48%
|04.06./10:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG2045D1079
|A1J0B7
|0,42 €
|0,28 €
Werte im Artikel
0,65
+1,33%
0,31
-1,48%
0,22
-1,78%
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|62
|CHANGSHOUHUA...............
|31.10.17