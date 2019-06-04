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CHANGSHOUHUA F.REGS HD. - CPL/CNC/KYW: DIVIDEND INFORMATION - 04.06.2019 - 5




04.06.19 07:58
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-TAG HEUTE JEDOCH NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDENDDAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDNING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KYW XFRA BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD-10 0,0068 EUR CNC XFRA KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 0,011 EUR CPL XFRA MX01CA130029 CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. 0,02 EUR

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG2045D1079 A1J0B7 0,42 € 0,28 €
Werte im Artikel
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-1,48%
0,22 minus
-1,78%
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