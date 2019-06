FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2019 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-TAG HEUTE JEDOCH NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDENDDAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.06.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDNING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KYW XFRA BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD-10 0,0068 EUR CNC XFRA KYG2045D1079 CHANGSHOUHUA F.REGS HD-10 0,011 EUR CPL XFRA MX01CA130029 CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. 0,02 EUR