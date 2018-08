CPI Aerostructures: Ein sicheres Investment?

Für die Aktie CPI Aerostructures stehen per 15.08.2018 8,35 USD an der Heimatbörse NYSEAmerican zu Buche. CPI Aerostructures zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Unsere Analysten haben CPI Aerostructures nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die CPI Aerostructures-Aktie: der Wert beträgt aktuell 42,42. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist CPI Aerostructures weder überkauft noch -verkauft (Wert: 67,44), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu CPI Aerostructures damit ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: CPI Aerostructures erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Aerospace & Defense"-Branche sind im Durchschnitt um 1,12 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -6,17 Prozent im Branchenvergleich für CPI Aerostructures bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,66 Prozent im letzten Jahr. CPI Aerostructures lag 6,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,04 liegt CPI Aerostructures unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche "Aerospace & Defense" weist einen Wert von 55,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.