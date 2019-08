CPI Aerostructures: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

An der Heimatbörse Xetra NYSEAmerican notiert CPI Aerostructures per 14.08.2019 bei 7.31 USD. CPI Aerostructures zählt zu "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Unsere Analysten haben CPI Aerostructures nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen CPI Aerostructures. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der CPI Aerostructures-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,05 USD. Der letzte Schlusskurs (7,31 USD) weicht somit +3,69 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (7,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,64 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der CPI Aerostructures-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die CPI Aerostructures-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei CPI Aerostructures beträgt das aktuelle KGV 8,75. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" haben im Durchschnitt ein KGV von 53,66. CPI Aerostructures ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.