CPH Chemie & Papier: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der CPH Chemie & Papier-Kurs wird am 09.11.2019, 01:00 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 79.8 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Papierprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir CPH Chemie & Papier einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob CPH Chemie & Papier jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der CPH Chemie & Papier-RSI ist mit einer Ausprägung von 62,5 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 40,63, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist CPH Chemie & Papier mit einem Wert von 10,21 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Papier & Forstprodukte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,64 , womit sich ein Abstand von 60 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für CPH Chemie & Papier beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,64 Prozent und liegt mit 0,64 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,99) für diese Aktie. CPH Chemie & Papier bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.