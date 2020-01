CPH Chemie & Papier: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert CPH Chemie & Papier per 11.01.2020, 01:00 Uhr bei 80.53 CHF. CPH Chemie & Papier zählt zum Segment "Papierprodukte".

Nach einem bewährten Schema haben wir CPH Chemie & Papier auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt CPH Chemie & Papier damit 0,81 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -0,08 Prozent. CPH Chemie & Papier liegt aktuell 0,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über CPH Chemie & Papier in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über CPH Chemie & Papier wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von CPH Chemie & Papier gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,37 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Papier & Forstprodukte", der 26,18 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".