CPDC-Standort für radiopharmazeutische Fertigung erhält FDA-Zulassung

Hamilton, Ontario (ots/PRNewswire) - - Das Centre for Probe Development andCommercialization (CPDC), ein weltweit führender Entwickler, Hersteller undVertreiber von Radiopharmazeutika, gab heute bekannt, dass sein CPDC-Standort inHamilton, Ontario nach einer seitens der US-amerikanischen Food and DrugAdministration (FDA) im letzten Juli durchgeführten Prüfung die Genehmigungerhielt, Produkte in die USA zu exportieren.Justyna Kelly, Interim-CEO von CPDC, erklärte: "Wir sind mit dem Ergebnis derFDA-Inspektion mehr als zufrieden. Wir freuen uns darauf, die Bemühungen unsererzahlreichen Partner rund um die Welt im Bereich der klinischen Entwicklungweiterhin unterstützen zu dürfen und sind dankbar für die hervorragendenBeiträge, die unsere Mitarbeiter leisten.Die FDA-Inspektion bei CPDC endete ohne Auffälligkeiten, d. h. es wurde kein483-Bericht erstellt, und die Überprüfung konnte ohne Beanstandungenabgeschlossen werden (No Action Indicated; "NAI").Informationen zu CPDCDas Centre for Probe Development and Commercialization(CPDC)ist ein Exzellenzzentrum für Kommerzialisierung und Forschung (Centre ofExcellence for Commercialization and Research; CECR) an der McMaster Universityin Hamilton, Ontario, Kanada. CPDC ist ein privat geführtes, gemeinnützigesUnternehmen und wurde mit der Unterstützung mehrerer Stakeholder ins Lebengerufen, darunter die Networks of Centres of Excellence (NCE), McMasterUniversity, und das Ontario Institute for Cancer Research (OICR). DasUnternehmen ist mittlerweile eine der weltweit führenden Organisationen in derEntdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Radiopharmazeutika dernächsten Generation. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat CPDC eine starkeProduktpipeline sowie eine robuste und zuverlässige globale Versorgung mitinnovativen diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika entwickelt,die täglich für die Erkennung und Behandlung menschlicher Erkrankungen wie Krebseingesetzt werden. Weitere Informationen zu CPDC erhalten Sie auf:www.imagingprobes.ca.