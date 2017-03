CO-Melder: So schützen Sie sich vor dem gefährlichen Kohlenmonoxid

Berlin (ots) - Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)empfiehlt den Einbau von CO-Meldern - Pro Jahr 1.000 Todesfälle inDeutschlandDer Einbau von Rauchmeldern in Wohnungen ist mittlerweile in allenBundesländern vorgeschrieben. Anders sieht es bei Kohlenmonoxid aus.Hier sind zwar bereits Warngeräte auf dem Markt - allerdings fehlteinerseits bei der Bevölkerung weitgehend das Problembewusstsein undandererseits gibt es (noch) keine gesetzlichen Vorgaben. Dabei istdie Gefahr groß: Pro Jahr fallen alleine in Deutschland bis zu 1.000Menschen dem heimtückischen Gas zum Opfer.Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses,nicht reizendes Atemgift. Es bildet sich bei der unvollständigenVerbrennung von Kohlenstoff in Form von Holz, Kohle, Öl oder Erd- undFlüssiggas. Gefährlich wird es immer dann, wenn bei der Verbrennungnicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht - beispielsweise wennder Rauchabzug verstopft ist oder in kleinen Räumen nicht gelüftetwird. CO ist besonders gefährlich, weil es von den menschlichenSinnen nicht erkannt werden kann und es selbst durch Betonwändediffundiert und unbemerkt in Wohnbereiche vordringt. Das Gas bindetsich im Blut an die roten Blutkörperchen (Hämoglobin) und verdrängtdabei den Sauerstoff. Das bedeutet im Klartext: Bereits wenigeAtemzüge können zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) empfiehltdaher den Einbau von CO-Meldern, die das gefährliche Gas überelektrochemische Sensoren erkennen und ab einer bestimmtenKonzentration in der Luft Alarm schlagen. Einige dieser Geräte könnenmit bereits vorhandenen Rauchmeldern funkvernetzt werden. Wer alsoeine Heizungsanlage, Gastherme, einen Ofen oder Kamin in der Wohnungoder im Haus betreibt, sollte auf einen CO-Melder nicht verzichten.Im Alarmfall sofort Fenster öffnen - denn nur frische Luft bringtRettungBei einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration hilft nur eines:frische Luft. Deshalb sollten im Alarmfall alle Fenster aufgerissenwerden, damit ausreichend Sauerstoff in den Wohnraum gelangen kannund sich das Kohlenmonoxid verflüchtigt.CO-Melder, ebenso wie Rauchmelder, Feuerlöscher und derenfachgerechte Montage und Wartung bieten die qualifiziertenBrandschutz-Fachbetriebe, deren Adressen zum Beispiel nachPLZ-Bereichen sortiert unter www.bvbf.de abrufbar sind.Kontakt:Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)Carsten Wege- Geschäftsführer -Jägerstraße 7110117 BerlinTelefon: 030 - 936 228 61-0Telefax: 030 - 936 228 61-29Mail: info@bvbf-brandschutz.deInternet: www.bvbf.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12Fax: +49 (0)221-42 49 88 0E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: bvbf Bundesvb. Brandschutz-Fachbetr. eV., übermittelt durch news aktuell