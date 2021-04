CO.DON AG: Technologietransfer EMA-seitig abgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "Co.Don":

Quelle: IRW Press

Teltow / Leipzig, 28. April 2021 – Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) erteilte der CO.DON AG die Genehmigung für ihre neue Herstellstätte in Leipzig. Der Standort Leipzig ist nun formal für die Herstellung, Qualitätskontrolle und die Marktfreigabe von Spherox für die EU zugelassen. Damit liegen seitens der EMA alle behördlichen Voraussetzungen vor, das Arzneimittel in Leipzig zu produzieren und in ...



