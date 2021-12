CO.DON AG: Lizenzvereinbarung über Produktauslizensierung im asiatischen Wirtschaftsraum unterzeichnet

Quelle: IRW Press

Teltow / Leipzig, am 06. Dezember 2021 – In der Umsetzung der im September 2021 unterzeichneten und per adhoc Meldung bekannt gegebenen Absichtserklärung über die Auslizensierung der matrixassoziierten Produkte co.don chondrosphere und Spherox für den asiatischen Wirtschaftsraum unterzeichneten die CO.DON AG und die ReLive Biotechnologies (Nanjing) Co., Ltd. nun den entsprechenden Lizenzvertrag.

Die ReLive Biotechnologies (Nanjing) Co., Ltd. ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung