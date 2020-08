CO.DON AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Co.Don":

Quelle: IRW Press

Berlin / Teltow / Leipzig, 04. August 2020 – Am 30. Juli 2020 fand in Berlin unter der Leitung des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Stählin die diesjährige Hauptversammlung der CO.DON AG (ISIN DE000A1K0227) in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt.

Herr Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG, informierte nach einem kurzen Überblick über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung