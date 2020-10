COVID-19 revolutioniert Big Pharma!

Die ganze Welt kommt im Kampf gegen COVID-19 zusammen. Die Suche nach einem Impfstoff revolutioniert das umstrittene Big Pharma. Nahezu 200 Impfstoffkandidaten befinden sich in der Entwicklung, 39 in klinischen Studien am Menschen und neun in Phase III-Studien.

Zusammenarbeit

Der vielleicht unerwartetste Aspekt dieser beispiellosen Pandemie war die rückhaltlose Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der pharmazeutischen Industrie, die als alles andere als kollektiver Geist



