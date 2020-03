COVID-19: Mit gesunder Ernährung und Gelassenheit gegen das Coronavirus

Tübingen (ots) - "Corona Impfmittel stehen frühestens im nächsten Jahr zurVerfügung. Der beste Schutz gegen das Virus ist ein schlagkräftigesImmunsystem", urteilt der Nährstoffexperte Dr. Wolfgang Feil. Schon viereinfache Maßnahmen helfen, das Immunsystem zu kräftigen:1. Stabilisierung des Darms80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm. Bei Virusbelastungen ist es deshalbwichtig, den Darm fit zu machen. Speziell Laktobakterien sind hier sinnvoll,denn sie verhindern den Übertritt von Krankheitserregern ins Körperinnere.Laktobakterien finden sich vor allem in fermentiertem Gemüse wie z.B.Sauerkraut. Gleichzeitig sollte die Aufnahme von Gluten reduziert werden.2. Ingwer gegen VirenIngwer hat ein hohes antivirales Potenzial. Die Ingwerwirkstoffe Gingerole,Shogaole und Zingeron hemmen die Vermehrung des Virus im Körper und verringerndas Risiko eines Virus-Eintritts in die Körperzellen. Zur Immunabwehr empfiehltDr. Feil, täglich 50 Gramm frischen Ingwer oder einen bis zwei TeelöffelIngwerkonzentrat.3. Das Nährstofftrio Zink, Selen und Mangan Zink aktiviert die Killerzellen desImmunsystems und wirkt stark antiviral. Wer sich angeschlagen fühlt, solltedeshalb 60 Milligramm Zink täglich zu sich nehmen. Da diese Menge überzinkreiche Lebensmittel wie Leber, Linsen oder Erbsen nicht zu erreichen ist,empfiehlt Dr. Feil entsprechende Nährstoffpräparate.Selen ist Bestandteil des stärksten körpereigenen Antioxidans und schütztwichtige Strukturen im Körper. Da Deutschland ein Selenmangel-Gebiet ist,empfiehlt Dr. Feil in Phasen hoher Viren- und Bakterienbelastung täglich 150 bis200 Mikrogramm Selen aufzunehmen. Diese Menge steckt zum Beispiel in 25 GrammKokosraspeln.Mangan schützt die Kraftwerke der Zellen: Sind die sogenannten Mitochondrienvital, ist das Immunsystem deutlich stärker. Ein Manganmangel istgleichbedeutend mit einer Immunschwäche und verminderter Antikörperbildung. Beierhöhter Virenbelastung empfiehlt Dr. Feil täglich 10 Milligramm Mangan zu sichzu nehmen. Diese Menge steckt zum Beispiel in 150 Gramm Haferflocken mit 50Gramm Haselnüssen.4. Keine Angst vor dem VirusPanikmache sowie Stress schwächen das Immunsystem. Dr. Feil empfiehlt eine gutePortion Gelassenheit in dieser Situation. Zusätzlich könnte dieVitamin-D-Aufnahme auf mindestens 4000 Internationale Einheiten pro Tag erhöhtwerden. Vitamin D wirkt gleich doppelt: Es stärkt die Psyche und auch dasImmunsystem.Wissenschaftlicher Nachweis: https://www.dr-feil.com/studien-corona-virusPressekontakt:Forschungsgruppe Dr. FeilValentin Feilvalentin.feil@dr-feil.com07071-6053360Weiteres Material: www.presseportal.de(https://www.presseportal.de/pm/131791/4537215)OTS: Forum für gesunde Lebensweisen e.V.Original-Content von: Forum für gesunde Lebensweisen e.V., übermittelt durch news aktuell