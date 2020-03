COVID-19: Wie kann ich selbst vorbeugen? / Vitamin D, Polyphenole und saubere Luft schützen vor Coronavirus (FOTO)

Heidesheim (ots) - Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und die dadurchausgelöste Atemwegserkrankung COVID-19 verbreiten momentan weltweit Angst. Waskann man tun, um sich bestmöglich vor dem Virus zu schützen?Der "Zytokin-Sturm" als wichtiger prognostischer MarkerMit über 80% zeigen die meisten Fälle eine milde Verlaufsform. Patienten mitschwerem Krankheitsverlauf, meist Ältere und Personen mit Vorerkrankungen,zeigen eine Überreaktion des Immunsystems, einen sogenannten "Zytokin-Sturm".Hilfreich sind daher Substanzen, die immunmodulierend wirken, d.h. sie stärkendas Immunsystem, aber verhindern gleichzeitig eine überschießendeEntzündungsreaktion.Sonnenmangel schwächt Abwehrkräfte, Vitamin D stärkt sieIn den Monaten nach der Wintersonnenwende schlägt die Grippe am heftigsten zu.Der Grund: Durch den Sonnenmangel sind die Vitamin-D-Spiegel besonders niedrig.Studien belegen, dass Vitamin D stark immunregulierend und entzündungshemmendwirkt sowie die Zytokin-Überreaktion abmildert. Vitamin D senkt bei Personen mitniedrigem Vitamin-D-Status das Risiko für akute Atemwegserkrankungen, wie z.B.akute Bronchitis und Lungenentzündung, um bis zu 70%. Auch bei COVID-19 handeltes sich um eine akute Atemwegserkrankung. Die Supplementierung von Vitamin Dverringert das Risiko für Atemwegsinfekte bei Erwachsenen sowie Kindern unter 16Jahren. Studien belegen bessere Ergebnisse durch die tägliche Einnahme vonVitamin D als durch Bolus-Gaben. Die WHO empfiehlt daher Vitamin D zurPrävention. Achten Sie auf ausreichende Vitamin-D-Spiegel. Studien vonNaturvölkern aus Ostafrika, deren Haut das ganze Jahr über mit Sonne bestrahltwird, bestätigen die Empfehlungen von Vitamin-D-Experten: optimaleVitamin-D-Werte liegen bei 40-60 ng/ml (100-150 nmol/l). Erwachsene benötigen imdeutschen Winter meistens eine Dosierung von 4.000 I.E. Vitamin D3 am Tag. In Ölgelöst ist es besonders gut aufnehmbar, da es ein fettlösliches Vitamin ist.Luftverschmutzung als zentraler Cofaktor - saubere Luft schütztAuffällig ist, dass die COVID-19-Krankheitsverläufe auch regional sehrunterschiedlich sind. Besonders viele Todesfälle gab es in Wuhan. Das Gebiet lagzur Zeit der Ausbreitung unter einer für diese Jahreszeit üblichen dichtenSmogdecke. Das Virus kann sich an die Smogpartikel heften, gelangt tief in dieLunge und kann dort eine Lungenentzündung mit Zytokin-Sturm auslösen. Soentstehen die besonders schweren Verläufe, während bei einer Infektion ohneLungenbeteiligung die Infektion oft gar nicht wahrgenommen wird. Daher sollteman vor allem an Tagen mit nebliger, verschmutzter Luft Menschenansammlungenmeiden. Dieses Umfeld ist ideal für eine Infektion.Polyphenole zur Entzündungshemmung und VirenbekämpfungDie übliche Eintrittspforte für Viren bei sauberen Luftverhältnissen sind dieSchleimhautzellen von Mund und Nase. Unterkühlung ist der wichtigste Auslöservon Virusinfekten, weil die Schleimhäute angreifbar werden. Dort vermehren sichdie Viren mit hoher Geschwindigkeit und die Folgen zeigen sich innerhalb wenigerTage - z.B. als grippaler Infekt, echte Grippe (Influenza) oder eben COVID-19.Der lymphatische Rachenring ("Mandeln") dient als erste zentrale Abwehrbarriere.Hier gilt es anzusetzen. Einen Schutz der Schleimhaut im Hals- und Rachen-Raumbieten z.B. antibakteriell, antiviral und antioxidativ wirksame Polyphenole.Polyphenole sind besondere Pflanzenstoffe, die im Granatapfel, derHolunderbeere, Hagebutte, der Zistrose oder der Eberraute vorkommen.Granatapfel-Polyphenole verfügen über eine breite Wirkung gegenKrankheitserreger. Sie töten Grippeviren ab, hemmen ihre Vermehrung undunterstützen sogar die Wirkung von Grippemedikamenten wie Tamiflu. Auch hemmensie auf natürliche Weise das Entzündungsgeschehen und wirken so einemZytokin-Sturm entgegen.Das Wichtigste: Keine Panik, sondern besonnenes Handeln!Bisher sind weltweit etwa 85.000 Menschen erkrankt und knapp 3.000 verstorben.In den selben zwei Monaten starben über 80.000 Menschen an Malaria und weitere80.000 an Durchfallerkrankungen. Jährlich sterben jeweils 500.000 Menschen andiesen beiden Erkrankungen. Damit sind Durchfallerkrankungen und Malaria 30-maltödlicher als das neuartige Virus - und das bereits seit Jahrhunderten! Dasselbegilt für die Grippe, die jährlich weltweit 250.000 bis 500.000 Tote fordert.Aber wie viel haben Sie in den letzten beiden Monaten über diese drei viel, vieltödlicheren Geißeln der Menschheit gelesen? Diese Verhältnisse aufzuzeigen sowieauch die Maßnahmen, die jeder einzelne von uns ergreifen kann, helfen, denübertriebenen Ängsten entgegenzuwirken. Eine gewöhnliche Erkältung, einengrippalen Infekt oder eine echte Grippe zu bekommen ist eine deutlich realereGefahr als COVID-19.Lesen Sie den ausführlichen Artikel mit Literaturangaben unter:https://www.drjacobsinstitut.de/?Downloads_%2F%26nbsp%3BPresseDas Dr. Jacobs Institut für komplementär-medizinische Forschung hat sich zumZiel gemacht, ganzheitliche Zusammenhänge in der Ernährungswissenschaft,Naturheilkunde und Erfahrungsheilkunde wissenschaftlich aufzuklären und dadurchzur Verbesserung und zum Erhalt wertvoller Präventionsmaßnahmen und Therapienbeizutragen. Gemäß seinem Motto: Primum nihil nocere, secundum bene facer.Pressekontakt:Dr. Jacobs InstitutDr. rer. nat. Susanne CichonEgstedterstraße 4655262 HeidesheimWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113214/4536726OTS: Dr. Jacobs InstitutOriginal-Content von: Dr. Jacobs Institut, übermittelt durch news aktuell