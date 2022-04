COVID-19-Lösung von Tianlong schützt Passagiere auf internationalem Flughafen Jakarta in Indonesien

XI'AN, China (ots/PRNewswire) -Die integrierte PCR-Laborlösung von Tianlong wird auf dem internationalen Flughafen von Jakarta in Indonesien eingesetzt, um Nukleinsäuretests bei ankommenden und abfliegenden Passagieren durchzuführen. Seit ihrem erstmaligen Einsatz im September 2021 hat die COVID-19-Lösung von Tianlong dazu beigetragen, Hunderte positiver Fälle am Internationalen Flughafen in Jakarta zu erkennen. Rechtzeitige Tests bei der Einreise verhindern wirksam den Import von positiven Fällen aus dem Ausland und schützen so das Tor zu Indonesien.Da Flughäfen immer noch die Hauptrolle bei der weltweiten Verbreitung von COVID-19 spielen, ist eine schnelle und genaue Erkennung entscheidend, um die Übertragungskette zu unterbrechen und die Passagiere zu isolieren. Die COVID-19-Lösung von Tianlong, die das Testergebnis innerhalb von eineinhalb Stunden bereitstellt, hat die Testfähigkeit am internationalen Flughafen von Jakarta verbessert, was effektiv zu einer schnellen Isolierung beiträgt und den rechtzeitigen Start der Flüge gewährleistet, was wiederum die Unannehmlichkeiten für die Passagiere während des Übergangs reduziert.Tianlong verwendet die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) für den Nukleinsäurenachweis. Mit dem Schritt der PCR-Amplifikation wird das Ergebnis genauer. Die COVID-19-Lösung von Tianlong ermöglicht eine schnelle und genaue Erkennung, das Testergebnis liegt innerhalb von eineinhalb Stunden vor, und die Anforderungen an die Prävention und Kontrolle von Epidemien von Flughäfen werden vollständig erfüllt. Bis zu 3.000 Proben werden auf dem internationalen Flughafen Jakarta von der Tianlong COVID-19-Lösung pro Tag getestet.Tianlong ist ein führender Hersteller von Molekulardiagnoseprodukten in China. Wir betreiben Forschung und Entwicklung zu Nukleinsäureextraktions- und Nachweisgeräten und Reagenzien. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie haben die Produkte von Tianlong über 60 Ländern wie Indonesien, Dänemark und den VAE dabei geholfen, die Pandemie zu bekämpfen. Unsere Produkte haben lokalen Einrichtungen geholfen, das Gesundheitssystem zu stärken und COVID-19 bei den Patienten schnell zu diagnostizieren. Tianlongs Produkte zum Einsatz in Epidemien haben sich im Kampf gegen COVID-19 bewährt. Abgesehen von der COVID-19-Lösung verfügt Tianlong über Reagenzien, die den Nachweis von 200 Arten von Krankheiten abdecken. Wir werden Technologie zum Leben erwecken und noch mehr Lösungen anbieten, um die Menschen weltweit besser zu versorgen.Tianlong kennenlernen: https://www.tlgenetech.cn/Folgen Sie uns auf:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tianlongbiotechFacebook: https://www.facebook.com/TianlongBiotech/Twitter: https://twitter.com/TianlongBiotechSchreiben Sie uns:inquiry@medtl.com+86-29-82682132Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782568/2_ID_1a2149e12028.jpgPressekontakt:Yoyo Chen,+86-15811535621Original-Content von: Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell