Der COVID-19-Impfstoff in Grossbritannien: Unfassbar!

Großbritannien ist offiziell das erste Land, das den COVID-19-Impfstoff von Pfizer (NYSE:PFE) und BioNtech (NASDAQ:BNTX) zugelassen hat. Der Mittwoch markierte einen Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie, da bereits in der kommenden Woche die ersten Dosen des Impfstoffs im ganzen Land eingeführt werden sollen.

Großbritannien ist mit am schlimmsten von der Pandemie betroffen, mit der höchsten Zahl an Todesopfern in Europa, und ...



